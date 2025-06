Vroče! Slavna pevka razvnela v čipkastem perilu in vrtoglavo visokih petah (FOTO)

Glasbena in podjetniška ikona Rihanna je znova pritegnila pozornost svetovne javnosti s svežo serijo zapeljivih fotografij, posnetih za promocijo nove kolekcije njenega spodnjega perila Savage X Fenty. Tokrat se je pevka prelevila v fatalno zapeljivko, oblečeno zgolj v čutno vijoličasto spodnje perilo in bleščeče rdeče salonarje, medtem ko je pozirala na postelji, obdani z vzorčastimi zavesami in rjuhami s cvetličnim motivom.

Na eni izmed fotografij Rihanna kleči na postelji, nežno obrnjena čez ramo proti kameri, njen pogled pa spominja na lik Doroteje iz čarovnika iz Oza. Dolgi, valoviti rjavi lasje ji padajo po hrbtu, videz pa je dopolnila z elegantno verižico in dovršenim ličenjem, ki poudarja njeno naravno lepoto – s senčili, bronzerjem in šminko v nežnih tonih.

To ni prvič, da je pokazala veliko. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Nedavno izgubila očeta

Na drugi fotografiji je spremenila pozo, prekrižala nogi in nadaljevala z očarljivim poziranjem. Fotografije je objavila na Instagramu z napisom »mehko in divje«, njeni sledilci pa so se v komentarjih odzvali s pravo poplavo pohval. Med drugim so jo označili za »angelsko«, »sanjsko« in »popolno«, nekdo pa je celo zapisal: »Svojemu otroku bom rekel, da je to Mona Lisa.«

Boginja v vijoličasti: Rihanna v novi kampanji Savage X Fenty razkazuje čutnost. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Rihannina nova kampanja prihaja kmalu po tragični novici o smrti njenega očeta, Ronalda Fentyja. Sedemdesetletnik je umrl 31. maja v Los Angelesu po bolezni, katere narava ni bila razkrita. Vest je prvi objavil ameriški portal TMZ, ki se sklicuje na družinske vire.

Kljub osebni izgubi Rihanna ostaja dejavna na poslovnem področju in zvesto gradi svoje blagovne znamke, med katerimi Savage X Fenty in Fenty Beauty ostajata globalno prepoznavni modni in kozmetični sili.