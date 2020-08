Pevkase te dni potika po Dalmaciji in uživa v dolgem in vročem poletju. Nazadnje so jo ujeli na Bolu na Braču, kjer se je s prijateljicama divje zabavala v enem izmed tamkajšnjih lokalov. Plesala je po mizi in se vedla kot kakšna najstnica. Hrvaški mediji so zapisali, da o njenem možuni bilo ne duha ne sluha. Glasne govorice o njunem razhodu kar ne potihnejo, počilo naj bi že med karanteno.Severina pa očitno ne objokuje ničesar, saj svojim sledilcem z veseljem pokaže utrinke z dopusta, najbolj pa jih razveseli s svojim vročim telesom v kopalkah. V eni izmed zadnjih objav je razkrila, da ima novega. Moto namreč. Ob zapeljivi fotografiji v kopalkah je zapisala: »Leti visoko, a njen novi moto je YOLO.« Angleška kratica v prevodu pomeni, samo enkrat se živi (you only live once) in Severina ta moto jemlje zelo resno.