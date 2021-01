Vroča babica Lili v šovu: Seks je vse, seksati je treba vsak dan

FOTO: Voyo

Če vam je po koncu oddaje Ljubezen po domače nekoliko dolgčas, si lahko večere krajšate s spremljanjem nove, morda celo zanimivejše ljubezenske oddaje Ugodno oddam sina. Ta hrvaška resničnostna serija je naletela na buren odziv med gledalci, ki se ne morejo načuditi tistemu, kar vidijo.Mladenke in tudi tiste malo manj mlade skušajo narediti čim boljši vtis na potencialne tašče in osvojiti srca njihovih sinčkov. Največ pozornosti je pritegnila, ki se je ogrela za kar nekaj let mlajšegain ga je pred njegovo materjo kar požirala z očmi. Pravi, da ji mladi moški vzdržujejo dobro kondicijo in da je ona tista, ki reši vse. »Seks je bistvo vsega. Brez seksa ne gre v zakonu ali v razmerju.« Pravi, da je treba seksati vsaj enkrat na dan. Čeprav jo je Markova mati gledala izpod čela, je prepričana, da bi se dobro ujela tudi z njo, čeprav sta približno istih let.»Ženska, ki moškemu lahko veliko ponudi, a razlika v letih je prevelika,« je dejal Marko, preden se je poslovil od nje in ji zapel še pesem Lili Marlen.