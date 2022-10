Vroča akcije Slovenke v resničnostnem šovu: zdaj v postelji končala z drugim (VIDEO)

Srbski mediji pišejo o novi »posteljni avanturi« Slovenke Urše Škofic, ki sodeluje v srbskem resničnostnem šovu Zadruga. Če spomnimo, se je Urša tri dni po vstopu v šov zapletla v intimen odnos s sotekmovalcem Bilom Brajlovićem, kar je njene domače globoko razočaralo. Takrat se je oglasil njen oče, ki je bil nad dejanjem hčerke šokiran.

Urška je romanco z Bilom pustila za sabo in se tokrat predala strastem z drugim sotekmovalcem Danijelom Višićem. Potrdila sta, da sta več kot le prijatelja, zavore pa so jima nekoliko popustile. Ljubeč odnos z poljubi in božanjem sta si izkazovala v zgodnjih jutranjih urah v skupni postelji, vse pa so posnele kamere.