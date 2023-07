Vrnil bi se z Dosjeji X

V 90. letih, pa tudi še v prvem desetletju tega tisočletja, je bil David Duchovny eno najbolj zvenečih televizijskih imen, predvsem zaradi svojega lika agenta FBI ​Foxa Mulderja, ki je v Dosjejih X, ti so zanetili vsesplošno evforijo, raziskoval paranormalne in zunajzemeljske pojave. A ko se je serija z devetimi sezonami in dodatnima posebnima ter po dveh filmih izpela, je zvezdnik začel odkrivati še druge plati svoje umetniške narave. Potopil se je v svetove ritma in melodije ter pisne besede in že 2015. izdal prvi roman ter posnel prvi glasbeni album. A če je bilo zanj to nekaj postranskega, s čimer je želel odkriti še druge plasti samega sebe in si zapolniti čas do tedaj, ko bo spet naletel na filmski projekt, ki bi ga pritegnil in navdušil, sta danes zanj to nova, igranju enakovredna ventila izražanja. »Igro obožujem. A biti igralec ima omejitve, saj v igri izražaš besede in misli nekoga drugega. Jaz pa sem želel izraziti tudi sebe in svoje poglede,« kar je našel v glasbi in pisanju. Zdaj je namreč na knjižne police prišla njegova četrta knjiga in je zadonel tretji glasbeni album.

Dober kitarist ne bo nikoli

Ustvarjanje glasbe ni bilo nekaj, o čemer bi David fantaziral že od malega. Glasbo je sicer rad poslušal, a se mu sanjalo ni, da bo morda kdaj sam prijel za glasbilo, kaj šele, da bi jo tudi pisal. »Šele pred desetimi leti sem se začel učiti igranja na kitaro. Kot otrok to verjetno precej hitro osvojiš, a za 50-letnika je bil precej težak podvig. Brenkanje mi ni šlo zlahka od rok,« je dejal in priznal, da tudi še danes, trem albumom navkljub, ni dober kitarist. »In nikoli ne bom dober. Sem sicer dovolj dober, da znam skupaj vreči nekaj akordov, znam ustvariti različne zvoke, a dober kitarist ne bom nikoli.« A če je samega sebe presenetil z odkritjem sposobnosti pisanja melodij, je bil zanj še večji šok, ko se je naučil peti. »Šok je premila beseda. Pri koledovanju so mi kot fantu celo zapovedali, naj usta zgolj odpiram! Nisem imel glasu in misel, da bom kdaj pevec, se je zdela najmanj absurdna. Vedel sem, da zvenim grozno. Pot, da sem našel svoj glas, je bila dolga, zahtevala je ogromno vaje. A zdaj sem uglašen, čeprav se nikoli ne bom mogel postaviti ob bok pevcem z izjemnimi glasovi, kot je denimo Lady Gaga.«



Po nekajletnem predahu od igre se letos vrača z novim filmom. FOTO: Dan Kitwood/Getty Images

1993.

je kultna serija začela osvajalski pohod.

Glasbena kariera je presenetila tudi njega. FOTO: Osebni Arhiv

Minulih nekaj let je večinoma posvetil glasbi in pisanju, med letoma 2017 in 2020 pa pred kamere sploh ni stopil. »Lahko bi se sprenevedal, da sem se želel bolj posvetiti temu kot igri. A resnica je, da nisem naletel na noben projekt, pri katerem bi si že obupno želel sodelovati. Igrati le zaradi igre ali denarja pa tudi nisem želel niti mi ni bilo treba. Poskušal sem tudi sam ustvariti nekaj oddaj, skozi prva sita so šle uspešno, nisem pa dobil končne zelene luči.« Kajti to je njegova želja – ne le igrati, želi biti vpet tudi kot režiser in scenarist.Trenutno v sodelovanju z drugimi pretvarja eno izmed svojih novel v scenarij, in če bo televizijska mreža Showtime network privolila v projekt, bo v seriji tudi igral. A kot drži pesti, da bo ta podvig lahko izpeljal do konca, bi ga podobno tudi mikalo, da bi se vrnil k liku agenta Mulderja, ki ga je izstrelil v igralsko elito. Kajti čeprav ga je s presledki igral dolgega četrt stoletja, se ga nikoli ni naveličal. »Postajal je starejši. Se spreminjal. Rasel. Zorel. Ni poskušal vselej enega in istega,« zaradi česar mu misel, da bi skrivnostne dosjeje spet odprli, precej diši.