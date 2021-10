Vrača se Telesni stražar, a v latino preobleki

Pisec in scenarist Matthew Lopez je pred komaj nekaj dnevi spisal košček zgodovine, v katero se je zapisal kot prvi scenarist latino krvi, ovenčan z najprestižnejšo gledališko nagrado tony za najboljšo igro. Njegova Dediščina je od 11 tonyjevskih nominacij odnesla kar štiri kipce, med zahvalnim govorom pa je sicer na Floridi rojeni pisec, po katerem se pretaka portoriška kri, poudaril, koliko zgodb, prežetih z latino kulturo, je še v njem in ki zgolj čakajo, da dobijo priložnost, da privrejo na plan. »Ne le jaz, umetniki latino krvi nasploh imamo kupe zgodb, ki želijo biti slišane. Pustite nam, da jih povemo!« je dejal in od besed nemudoma prešel k dejanjem. Ko je k njemu namreč pristopil filmski velikan Warner Bros, ki želi na velika platna spet prinesti uspešnico Telesni stražar iz leta 1992, je bila osrednja točka pogajanj Lopezova želja, da je v njegovi različici zgodbe glavna junakinja latino krvi. »Strinjali so se.« Najbolje prodajani soundtrack vseh časov Kritiki morda niso bili najbolj prijazni do ljubezenske zgodbe Telesni stražar, vseeno pa je film do danes dobil skoraj ikonski status med filmskimi romancami. Da sta nesojena ljubimca v podobi pokojne Whitney Houston in večno šarmantnega Kevina Costnerja omrežila srca po vsem svetu, ne nazadnje pripovedujejo tudi številke, saj je kljub pičlemu proračunu 21 milijonov dolarjev v kinoblagajne prinesel dobrih 350 milijonov in postal drugi najbolj dobičkonosen film tistega leta. V določeni meri gotovo tudi zaradi glasbe, saj filmski album z nekaterimi najbolj nepozabnimi Whitneyjinimi pesmimi, kot so I Will Always Love You, I Have Nothing in Run Too You, še skoraj 30 let pozneje ostaja najbolje prodajani soundtrack vseh časov. »Nihče ne more zapeti teh ikoničnih pesmi kot legendarna Whitney,« se zato v takšnem in podobnih tonih vrstijo odzivi na najavo predelave legendarne kinouspešnice, predvsem od pevkinih oboževalcev. Toda pri tem velja izpostaviti, da bo predelava zgolj ohlapno sledila originalu, sploh zdaj, ko je za pero prijel Lopez.



O ponovni oživitvi Telesnega stražarja se je že dlje šepetalo, ustvarjalci so se igrali z vrsto potencialnih idej, kako zimzeleno zgodbo predstaviti povsem drugače, med zamislicami je bila celo komponenta homoseksualne romance. Vse to je slišal tudi Lopez, a se zdaj odločil, da pove zgodbo skozi svoje oči. »Tokrat ne bo pozornost na že uveljavljeni megazvezdnici, kakršen je bil Whitneyjin lik Rachel Marron, ki ji obsedeni oboževalec začne groziti s smrtjo. Žaromete bomo preusmerili na mlado latino umetnico, ki slavo komaj začne okušati, ko čez noč postane svetovna senzacija. To pa v tem stoletju pomeni, da tudi nemudoma potrebuješ zaščito,« je o svoji rdeči niti dejal Lopez. Kdo bosta junakinja in junak, ki bosta poskušala nadomestiti Houstonovo in Costnerja, pa ostaja velikansko vprašanje, vsem v mislih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: