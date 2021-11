Vplivnica šokirana: Ženske se znašajo nad mano, ker sem lepa

Slovaška manekenka Veronika Rajek vztraja, da je življenje za lepe ljudi težje. Njen profil na instagramu namreč pogosto izbrišejo, saj ga sledilci prijavljajo kot lažnega. Meni, da je to zato, ker je »prelepa«, da bi lahko bila resnična. Nekdanja finalistka za Miss Slovaške 2016 tudi trdi, da jo ljudje ustrahujejo in namigujejo, da je imela plastične operacije, medtem ko sama zase pravi, da je popolnoma naravna.

»Ljudje sploh ne verjamejo, da obstajam,« je v intervjuju za Mirror povedala Veronika. »Precej diskriminatorno je, da lahko druge ženske počnejo isto kot jaz in jim profila ne izbrišejo. Ljudje mislijo, da sem robotka ali pa 'catfish'. Obstaja rek, da je lepim ljudem v življenju lažje, kar zame ne velja, saj mi lepota življenje samo otežuje.« Trdi, da jo bombardirajo sporočila žensk, ki jo sramotijo ​​in obtožujejo, da uporablja filtre za izboljšanje svojega videza.

Vplivnica, ki ima 1,1 milijona sledilcev, dodaja: »Sporočila, da nisem resnična, dobivam tudi od moških, a najslabša sporočila na mojem instagramu so od žensk, ki me sprašujejo, zakaj se pretvarjam, in prosijo za dokaz mojega obstoja. Ne uporabljam nobenih prilagoditev, oblikovanja ali filtrov – uporabljam le orodje za glajenje kože, vendar menim, da je to normalno.«

Da bi dokazala, da je naravna, plačala poseben pregled

Manekenka je zaradi govoric o kirurških posegih prejšnji mesec plačala 75 funtov za pregled dojk, s katerim bi svojim sledilcem dokazala, da je njena velikost košarice, 36D, resnična. K temu je dodala: »Prisiljena sem bila narediti ta pregled, da bi mi ljudje verjeli. Dvomijo o naravnosti mojih prsi, zato sem šla k zdravniku, da bi dobila pregled dojk in s tem dokaz, da so resnične, brez izboljšav ali brazgotin. Moja zdravnica je bila res presenečena, saj je tudi ona mislila, da sem imela operacijo ter dodala, da imam najlepše naravne prsi, kar jih kadarkoli videla.«

»V najstniških letih sem tako veliko trenirala, da sem razvila mišice, zaradi katerih so moje prsi lepo oblikovane. Ne poskušam biti izzivalna, imam pač velike prsi. Bog mi je dal te darove in želim, da mi ljudje verjamejo,« še pravi privlačna manekenka. Veronika sicer redno skrbi zase, ne žura in ne pije. Drži se tudi strogega telovadnega režima petih treningov na teden.