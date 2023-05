Vplivnica Nika prijavila partnerja zaradi nasilja: Ni bilo prvič ... (FOTO)

Hrvaška vplivnica Nika Ilčić je svojega tiktokerskega fanta iz Srbije Marka Arsenijevića prijavila zaradi nasilja. Danes je podala izjavo na okrožnem državnem tožilstvu v Stari Pazovi.

»8. maja 2023 sem bila deležna nasilja s strani takratnega zunajzakonskega partnerja. Naj poudarim, da ni bilo prvič, da je nad mano izvajal fizično in psihično nasilje,« je na Instagramu zapisala Nika.

»Svojim prijateljem, sledilcem in vsem, ki so poskušali priti v stik z menoj, želim sporočiti, da sem, čeprav pretresena in razburjena, na varnem in sem v redu,« je dodala.

»Prosim, da nikoli ne pozabite, kdo ste in koliko ste vredni. Ne tolerirajte nobene oblike nasilja in prijavite nasilje, preden bo prepozno. Še enkrat hvala za vašo podporo, rada vas imam,« je zaključila vplivnica.

Kot poročajo srbski mediji, vplivnica že nekaj časa ne živi več z Markom. Telegraf.rs piše, da je Marko Niko odrinil, da je padla po tleh, nato pa jo prijel za roke in s pestjo držal usta. Nika je poleg Instagrama priljubljena tudi na TikToku, kjer ji sledi več kot 350.000 ljudi.