Vplivnica Marija v devetem mesecu nosečnosti izgubila otroka, pokazala je grozljiva sporočila, ki jih prejema

Nekateri del svojega življenja živijo pred kamerami in objektivi. Med njimi je tudi tiktokerka Marija Mandić. Tudi med nosečnostjo je bila dejavna, nato pa je na njenem profilu zazevalo obvestilo, da je otroka izgubila.

O sinu, ki bi mu moralo biti ime Luka, je objavila sledeče:

»Mali angel, že od začetka je bilo vse predobro, da bi bilo res. Mali nemirnež se je odločil, da gre na boljši svet. Za začetek bi vsem želela nosečnost, kakršno sem imela, pa tudi porod. Trudila sem se in to mi je bil največji strah, samo molila sem, da so dobro. Je to instinkt ali kaj drugega, ampak dneve sem čutila notranji nemir in sama sebe sem poskušala prepričati, da si samo domišljam ... A si nisem.«

Ne glede na usodo, ki jo je doletela, se trudi živeti dalje, jo pa pri tem ovirajo nekateri komentarji, ki romajo v njen nabiralnik.

Te dni je namreč objavila fotografijo, na kateri drži nekogaršnjega otroka, eden od komentarjev pa je bil naravnost grozljiv:

»Psihopatka, imaš živega otroka in si lagala o njegovi smrti. Nikoli nisi rekla, da ima kdo od tvojih dojenčka, niti kakšna prijateljica niti kdo od sorodnikov. Sram naj te bo, obupanka.«

Vplivnica je sporočilo objavila in zastavila le eno vprašanje: »A to mene nekdo namerno za*ebava ali kaj drugega?«

Dobila je morje sporočil podpore, naj gre dalje, takšne ljudi, kot je avtor oziroma avtorica komentarja, pa pusti za seboj.