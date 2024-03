Vplivnež se po incidentu v Zagrebu ne more pomiriti: v novem posnetku ni varčeval z besedami (VIDEO)

Znani vplivnež Justus Reid je bil v Zagrebu priča incidentu. Nekdo je pred dvema dnevoma z njegovega avta snel srbsko registrsko tablico, obenem pa mu je avto popraskal s ključi . Američan se sicer po Balkanu prevaža s slavnim Yugom, ki velja za avtomobilsko ikono Jugoslavije.

»Osebi, ki mi je ponoči ukradla registrsko tablico in s ključem opraskala avto, sporočam le... Mislil sem, da je Hrvaška boljša od tega. Vedno poskušam spodbujati enotnost med državami na Balkanu. Tako Srbija kot Hrvaška sta bili dobri do mene, potem pa si prišel ti ...« je dejal kmalu po neljubem dogodku.

Ni skrival jeze

V svojem novem videu pa se še kar ni pomiril. Zelo je bil videti jezen zaradi tega, kar se mu je zgodilo. Vseeno je opazil tudi lepe besede, ki so mu jih nekateri po incidentu namenili. »Najprej bi se rad zahvalil svojim oboževalcem za podporo. Vaša prijaznost ni neopažena. Res cenim to,« je dejal.

Zelo oster pa je bil do tistih, ki želijo, kot pravi, ta incident uporabiti za opravičevanje sovraštva. Po njegovem mnenju so takšni »tako slabi, kot je tisti, ki je naredil vandalizem.«

»Srbom, ki pravijo, da se to dogaja vsem z beograjskimi tablicami ali vsakemu Srbu na Hrvaškem, motite se! Bil sem na Balkanu osem mesecev in to je edinkrat, da sem imel situacijo, kot je ta,« je v novem videu dejal Justus.

»Hrvatom, ki mislijo, da je to nekako moja napaka... Da bi moral bolje vedeti. Ali je to res takšna država, v kakršni želite živeti? Kjer so gostje, ki pridejo v miru, ustrahovani zaradi stvari, na katere ne morejo vplivati,« je še dejal priljubljeni Justus, ki se je po incidentu ozrl tudi v prihodnost in sledilcem naznanil, da se bo zdaj spet posvetil zabavnejšim tematikam.