Vplivnež Marko šokiral: »Rak se je vrnil. Razširil se je na druge organe«

Dve leti že traja boj z rakom Marka Babića, hrvaškega arhitekta, strokovnjaka za marketing in vplivneža. Kako je to videti, redno poroča na družabnih omrežjih. V zadnjih objavah je razkril, da se je rak vrnil.

»Zatekel me je v trenutku, ko sem bil zaradi hudih bolečin le lupina človeka, ki normalno sem. Zadnja meseca sta bila največji izziv v mojem življenju. Trpel sem hude bolečine,« pripoveduje. Pa ne samo fizične.

»Dejstvo je, da se je razširil na druge organe, kar zagotovo ni bila dobra novica. Ni več le na kosteh, ampak tudi na pljučih in možganski ovojnici,« je iskren. Priznava, da je slišati slabo, a hkrati podaja vprašanje, kdo smo, da sodimo, kaj je dobro in kaj slabo: »Čas bo pokazal, jaz to že tako vem.«

Kurja polt je preplavila mnoge ob branju nadaljevanja:

»Najhujša etapa je že za menoj, to sem prepričan. Zdaj sem stokrat močnejši. V to sem še bolj prepričan.

Morda boste pomislili, da se mi je zmešalo, vendar sem nekoliko vzhičen zaradi vsega, kar me čaka. Zakaj? Ker vem, koliko dobrega mi lahko to v življenju prinese. Ker vem, da je epilog te zgodbe odvisen le od mene. Ker vem, da sem ponovno pripravljen obrniti vsak kamen.«

Vsem sporoča, naj obrišejo solze in niti ne pomislijo na usmiljenje: »To sekundo dojemite, da je to le nova etapa enega prelepega potovanja.«

Prepričan je, da bo koncu zdrav, boljša verzija sebe, bogatejši za izkušnjo, ki jo je premagal: »Vi bodite tu, da vidite, kako bom v vsaki sekundi užival.«