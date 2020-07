Vojvodinja Kate jih bo spravila ob službo (FOTO)

2012. je objavila svojo prvo fotografijo prvorojenca.

Takole je Kate ovekovečila triletno Charlotte in komaj rojenega Louisa.

Od nekdaj so hlepeli po posnetkih, ki bi odstrli del zasebnega življenja kraljevih, saj si želijo videti in vedeti, kakšni so med štirimi stenami.

Fotografije kraljeve družine, še posebno če so bili njeni člani ujeti, ko tega niso pričakovali, so šle od nekdaj za med, a zdaj paparacem grozi, da jih bo ena od britanskih kraljevih spravila na kant. Vojvodinja Cambriška je namreč že dolgo navdušena nad fotografijo, še posebno v objektiv rada ujame svojo družino, posnetke pa z oboževalci deli na družabnih omrežjih, kjer vedno navdušijo ter si prislužijo na tisoče všečkov. Nazadnje je bilo tako ob rojstnem dnevu njenega moža princa, ki ga je ujela med igro zin, ko so se nasmejani valjali po trati. Tudi sicer vsako leto fotografira slavljence in strokovnjaki priznavajo, da ji gre vedno bolje od rok, v isti sapi pa dodajajo, da je to zelo slabo za njihov posel.Uradne portrete kraljeve družine so še nedavno ob posebnih priložnostih namreč delali priznani fotografski mojstri, pri večini kraljevih je še vedno tako, a ne pri Cambridgeevih. »Seveda poklicnim fotografom še vedno ostane fotografiranje uradnih dogodkov, ki se jih udeležijo, a te fotografije se ne prodajajo tako dobro, ljudi pa ne zanimajo kaj preveč. Od nekdaj so hlepeli po posnetkih, ki bi odstrli del zasebnega življenja kraljevih, saj si želijo videti in vedeti, kakšni so med štirimi stenami, v krogu bližnjih,« je dejala, ki dodaja, da jes tem, ko se sama odloča, katere fotografije bo delila z javnostjo, ravnala izjemno modro v več pogledih. »Ljudje so zadovoljni, ker družine ne skriva, hkrati pa je pridobila moč, saj sama odloča, kaj in kdaj bo kdo videl. Namesto da bi bežala pred paparaci, se jim je tako rekoč pridružila,« je vojvodinjo pohvalila Tomineyjeva, ki dodaja: »Zakaj bi časniki želeli objavljati zrnate fotografije, posnete od daleč, iz zasede, ko pa jim kraljevi sami prek družabnih omrežij ponujajo kristalno jasne posnetke?«Zamisel o tovrstni komunikaciji z mediji je Kate menda dobila od švedske princese, ta je že leta 2011 objavila fotografijo prvorojenke, ki jo je posnela sama. Ko se je eno leto pozneje Cambridgeevima rodil princ George, je njenemu zgledu sledila Kate in Britanci so bili navdušeni. S tovrstnim pristopom pa Kate svoje otroke tudi ščiti, saj njih osebno ne izpostavlja javnosti. Fotografije so posnete v zasebnosti doma, otroci so obkroženi z ljudmi, ki jim zaupajo, in lahko se povsem sprostijo, hkrati pa so zadovoljni tudi oboževalci, ko so fotografije objavljene. Kot še dodaja Tomineyjeva, pa je Katino početje pomembno tudi zato, ker z njim ustvarja časovnico in dokumentira življenje svoje družine.