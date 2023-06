Vojvodinja Edinburška moli za ranjeno ženičko

Soproga princa Edwarda Sophie je znana kot nežna duša, ki se je nepravičnosti, nesreče in vse vrste grozodejstev globoko dotaknejo, zato jo je še toliko bolj pretresla prometna nesreča, ki jo je povzročil policist v konvoju, ki ju je s soprogom spremljal na vrtno zabavo v Buckinghamski palači.

Policist na motorju, vozil je prvi, je spregledal ženico, ki je nenadoma stopila na cesto v trenutku, ko se ji je približevala Sophie s spremstvom, ter vanjo z veliko hitrostjo trčil. Domačinko, stara je okrog 80 let, je po pričanju očividcev po trku odbilo približno 12 metrov, pristala je na pločniku na nasprotni strani ceste. Na srečo so bili reševalci pri njej, kot bi mignil, oskrbeli so jo in odpeljali v bolnišnico, a njeno življenje je menda še vedno ogroženo.

Srečo ima, da je trk sploh preživela, videti je bil grozljivo.

»Srečo ima, da je trk sploh preživela, videti je bil grozljivo,« se spominja Martin Hennessy, ki je britanskim medijem povedal še, da je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo kaj takšnega zgodilo: »To križišče je katastrofalno, bližnjih srečanj z vozili so imeli pešci v zadnjem času ogromno, še posebno pred kronanjem, ko so ob pločnikih postavili pregrade in si moral stopiti na cesto, da si sploh videl, ali kdo prihaja s tvoje desne.«

»Vojvodinja Edinburška moli za ranjeno gospo, ves čas misli nanjo in njeno družino. Hvaležna je reševalcem, ki so se hitro odzvali, in še naprej bo spremljala zdravstveno stanje gospe v upanju, da se kmalu izboljša. Ker policija nesrečo še preiskuje, nadaljnjih komentarjev ne bomo dajali, saj bi bilo to neprimerno,« so sporočili iz Buckinghamske palače.