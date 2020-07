Vojna zvezd spet največji zaslužkar

Častitljiva obletnica

Film bo prikazoval 40 različnih zgodb, ki jih je napisalo 40 različnih avtorjev.

V Severni Ameriki, kjer so kinematografi po vrhuncu epidemije znova začeli odpirati svoja vrata, se je prejšnji teden na prvo mesto po prodanih vstopnicah v kinematografih zavihtel nepozabni peti del kultne vesoljske sage Vojna zvezd Imperij vrača udarec. Film tako prvič po dveh desetletjih nepričakovano znova prinaša masten zaslužek. Imperij vrača udarec je drugi film originalne trilogije Vojna zvezd, številni oboževalci in kritiki pa ga ocenjujejo kot najboljši uvod v franšizo. V njem se zgodijo mnogi markantni prizori, med njimi so prvo srečanje Luka Skywalkerja () z Yodo, prvi poljub Hana Sola () in princese Leie () ter šokantno razkritje Lukovega porekla. Imperij vrača udarec so v kinematografih prvič predvajali leta 1980, a so pozneje naredili še nekaj prenovljenih različic.Po zaslugi epidemije, ki je ekipam preprečila, da bi dokončali za letošnje poletje predvidene filmske zgodbe, so številni kinematografi po Severni Ameriki na program uvrstili prav peti del vesoljske uspešnice. Ta se je po letu 1997, ko so predvajali eno njenih prenovljenih različic, zdaj prvič spet uvrstila na vrh lestvice filmov z največ prodanimi vstopnicami. Čeprav dokončne številke še niso znane, poznavalci ocenjujejo, da bo film v tem tednu zaslužil od 400 do 500 tisoč dolarjev. Skupaj je tako samo v Ameriki z vstopnicami za kino zaslužil več kot 290 milijonov zelencev.Imperij vrača udarec letos praznuje 40. rojstni dan. Pri Disneyju so že junija najavili, da nameravajo častitljivo obletnico ene največjih uspešnic vseh časov proslaviti na prav poseben način, s 40 filmskimi zgodbami, ki bodo dogajanje prikazovale z različnih perspektiv. Ustvaril ga je legendarni, režiral pa ga je. Film je nadaljeval del Vojne zvezd, v katerem se uporniki skrivajo pred silami Imperija na ledenem planetu Hoth. Junaki Luke, Leia in Han Solo se v njem podajo opravljat različne naloge, da bi zaustavili sile imperija in njegovega zlobnega vladarja.Film, ki naj bi prispel v kinematografe novembra letos, bo prikazoval 40 različnih zgodb, ki jih je napisalo 40 različnih avtorjev. Ti so večno klasiko predelali tako, da prikazuje dogajanje s perspektive različnih likov iz ozadja.