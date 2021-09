Vojna Severine in bivše tašče: obtožila jo je, da je sina varala z mafijcem

Po mesecih govoric je prejšnji teden le prišla uradna potrditev. Severina (49) se je ločila od Igorja Kojića (33). Sprva je kazalo, da bo ločitev minila mirno, vendar je kmalu odjeknilo, da ga je ona varala.



Igor naj bi več kot leto dni skušal rešiti zakon in Severino rotil, naj jima da še eno priložnost, ona pa da o tem ni hotela nič slišati, če gre verjeti srbskim tabloidom. Zaradi želje, da ostane poročen, naj bi se Igor tudi večkrat sporekel z materjo Oljo in očetom, pevcem Draganom Kojićem - Kebo. Olja ji je med prepirom zabrusila, da so Severino videli z ljubimcem (nekim črnogorskim mafijcem) v Podgorici in da je bil Igor le njena varuška sina Aleksandra. Severina tašči ni ostala dolžna in jo je obtožila laganja ter vmešavanja v sinov zakon, piše Kurir. Vse to se je domnevno dogajalo lani, ko je bila Severina med karanteno zaradi novega koronavirusa več kot mesec dni v Beogradu.



Igor je skušal umiriti stvari, to pa je Severino še bolj ujezilo, zato je sredi noči sedla v avto in se odpeljala, čeprav je bila tedaj v srbski prestolnici v veljavi policijska ura. Oblasti so pevko tedaj ustavile, ona pa se je izgovorila, da mora nujno v lekarno. Zatem jo je hitro pobrisala na Hrvaško, s tastom in taščo pa ni imela več stikov, ju je pa javno obtožila, da sta uničila njen zakon z Igorjem.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: