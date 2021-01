Voditejici demolirali stanovanje: kradli, pustili tudi urin in kri

FOTO: Facebook

Hrvaška voditeljicaje na svojem facebooku delila posnetek, kjer je razkrila, kako so ji podnajemniki v Zagrebu uničili stanovanje. 75 kvadratov veliko bivališče so peklenski podnajemniki uničili in voditeljici dvignili pritisk. Za najemnino so plačevali 500 evrov na mesec, brez stroškov v zameno pa so voditeljici uničili stanovanje.V posnetku je svoje sledilce popeljala skozi uničeno stanovnje in komentirala, kaj vse so ji uničili. Kot je povedala, so uničili večino stvari, ostalo so ukradli. Z možem sta počasi začela sanirati vso nastalo škodo, vmes pa sta odkrila, da so nemarni podnajemniki pustili tudi madeže krvi, urina in ostalih telesnih izločkov.