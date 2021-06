Vnuk kraljice Elizabete se je še uradno ločil

O vzrokih molčita

Bilo je februarja lani, sredi vrtinca, ki sta ga povzročila zakonca. Todain, sin princese, umazanega perila nista prala v javnosti, temveč sta se o razvezi dogovarjala brez škandalov in znotraj kraljevih krogov, vse pozive tabloidov, naj vendarle razgalita kakšno podrobnost, pa zavoljo varovanja zasebnosti hčera in ugleda dvora dostojno zavračala.Po skoraj letu in pol, v katerem je del javnosti že skorajda pozabil, da sta priljubljena zakonca na poti k razvezi, preostali pa so potihoma upali, da bo priljubljeni par le zgladil razlike in poskusil znova, sta Autumn in Peter le potrdila, da sta tudi uradno ločena. Podrobnosti niso znane, je pa zadevo zapečatilo britansko višje sodišče, sporočajo iz Buckinghamske palače, kjer so skromno komentirali le, da bosta ločenca v prijateljskih in zglednih odnosih še naprej skupaj vzgajala hčerki, ki ostajata njuni prioriteti.O vseh določilih razveze sta se dogovarjala v prijaznem duhu, so še pristavili in obenem zaprosili javnost, naj še naprej spoštuje zasebnost njune družine in jima omogoči, da v miru začneta novo poglavje v življenju. Po lanskem naznanilu se je sicer razvedelo, da sta zakonca živela ločeno že leto dni, razlogi, da sta sklenila narediti križ čez na videz idiličen zakon, ostajajo skrivnost; pricurljalo je le, da naj bi se preprosto oddaljila drug od drugega. Prav tako ni jasno, ali bo Autumn še naprej živela na Otoku ali se bo morda vrnila v domovino Kanado, čeprav bi bilo to zaradi hčera, ki jima je Velika Britanija seveda prvi dom, zelo malo verjetno.Spomnimo, Autumn, ki je na univerzi McGill diplomirala iz vzhodnoazijskih študij, je delala kot svetovalka in piarovka, ko je spoznala najstarejšega vnuka kraljiceBilo je leta 2003 v Montrealu, in sicer na dirki formule 1, ki se je je kot zaposleni pri ekipi Williams F1 udeležil tudi Peter. Autumn je šele šest tednov pozneje ugotovila, da je Peter pripadnik britanske kraljeve družine, a po kratkem premisleku in menda do ušes zaljubljena je sklenila, da ji modra kri ne bo ovira. Čez nekaj časa je svoji ljubezni sledila na Otok, leta 2008 pa sta dahnila usodni da, in sicer v windsorski cerkvi sv. Jurija.Oba navdušena športnika, Peter je, mimogrede, tudi diplomiral na fakulteti za šport, sta večino prostega časa namenila rekreaciji in udeležbi na različnih športnih dogodkih, nekaj časa pa sta živela tudi v Hongkongu zaradi Petrove službe pri Royal Bank of Scotland, pri kateri je skrbel za pokroviteljstvo na športnem področju.Leta 2010 se jima je rodila, prva kraljičina pravnukinja, dve leti pozneje pa še. Deklici imata tudi kanadsko državljanstvo in sta prvi prestolonaslednici z dvojnim državljanstvom. Autumn je menda izjemno navezana na kraljevo družino, predvsem na svakinjoin njenega moža, s katerima tudi poslovno sodeluje, ta vez pa se menda po ločitvi ne bo pretrgala.Novica o razvezi je nadvse razžalostila tudi kraljico, ki je bila Kanadčanki zelo naklonjena. Mike in Zara pa sta se nedvomno razveselila tudi novice o zaroki: usodni da bo namreč dahnila njuna 23-letna polsestra, hči iz drugega zakona njunega očeta, olimpijca. Stephanie je prav tako profesionalna jahačica in je bila med družicami tako na Petrovi kot tudi Zarini poroki leta 2011.