Vlomili v nogometašev dom: tako se je skrila njegova žena

Žena nogometaša Manchester Uniteda Victorja Lindelöfa je preživela pravo nočno moro. Medtem ko je Victor tekal po zelenici in igral proti Brentfordu, so nepridipravi vlomili v njegov dom in pošteno prestrašili njegovo ženo Majo in dva majhna otroka. Novico o vlomu v nogometašev dom so potrdili tudi pri Manchester Unitedu. »Lahko potrdimo, da je prišlo do vloma v hišo Victorja Lindelofa med gostovanjem proti Brentfordu. Njegova družina je bila v tistem trenutku doma, so nepoškodovani, a pretreseni. To je bilo izjemno vznemirjujoče za njih, pa tudi za Victorja, ki je za vlom izvedel po tekmi.«

Maja ja travmatično izkušnjo delila tudi s svojimi sledilci na instagramu, kjer je zapisala, da se je tik preden so vlomilci vstopili v hišo, z otokoma zaklenila in skrila v sobo. »Dobro smo glede na okoliščine, a to je bila izjemo travmatična izkušnja. Zelo sem se bala zase in za svoja otroka. Trenutno smo na Švedskem, kjer preživljamo čas z našimi družinami.«