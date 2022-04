Vlomili v dom Davida Beckhama: družina je pretresena

V luksuzni dom družine Beckham v Londonu je vlomil zamaskiranec. Kot poroča Daily Mail, je vdrl v 40 milijonov vredno vilo, ko so bili David, Victoria in njuna 10-letna hči Harper v pritličju. Žepe si je napolnil z dragocenostmi in zbežal. Da je prišlo do vloma, so ugotovili šele naslednje jutro, ko se je 17-letni Cruz vrnil domov z zabave in opazil, da je v njegovi sobi razbito okno. David je poklical policiste in skupaj s Cruzom zaman iskal vlomilca, medtem ko sta Harper in Victora čakali na policiste.

»Beckhamovi so bili tarča profesionalnih vlomilcev, ki vlamljajo na tem območju. K sreči so se okoristili le v eni sobi,« je medijem razkril vir blizu družine. Vlomilec je s seboj odnesel za več tisočakov vredna dizajnerska oblačila in elektronske naprave v Cruzovi sobi.