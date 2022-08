Vlogo režiserke zanemarjala zaradi ljubimca

Rdečo preprogo beneškega festivala bodo čez en mesec zavzeli Florence Pugh, Harry Styles in Olivia Wilde. Na enem največjih filmskih festivalov na svetu bodo namreč premierno pokazali film Dont worry, darling (Ne skrbi, ljubica), nad katerim je režijsko taktirko vihtela Wildova in se pojavila tudi v stranski vlogi, medtem ko sta osrednja lika upodobila Florence in Harry. A namesto da bi se fotografskim objektivom nastavljali z žarečimi nasmehi veselja in ponosa, se jim znajo na obraze prikrasti tudi manj topla čustva nenaklonjenosti in nelagodja. Predvsem Pughova naj bi do Olivie čutila zgolj mržnjo, ki je zrasla na neodobravanju njenega ljubimkanja s Harryjem že med snemanjem, ko je bila uradno še vedno zaročena z drugim.

Olivia Wilde se je zapletla z deset let mlajšim. FOTO: Maria Alejandra Cardona, Reuters

Novembra 2020 je počilo. Kot strela z jasnega je namreč odklenkalo desetletni ljubezni med Olivio in Jasonom Sudeikisom. A še preden so njuni oboževalci to prebavili, je lepotica, le mesec in pol pozneje, pokazala, da je spet zaljubljena, tokrat v deset let mlajšega Harryja Stylesa, s katerim naj bi se zbližala med snemanjem omenjenega trilerja. Še več, prav te iskrice naj bi pogasile zvezdničino dolgoletno ljubezen z Jasonom, česar pred igralsko ekipo sploh ni skrivala. »Flo še zdaleč ni bila zadovoljna, ko sta Olivia in Harry plezala drug po drugem pred njenimi očmi. Sploh ker je bila uradno še vedno zaročena z Jasonom,« je dejal vir. Prepovedana afera naj bi se vlekla nekaj mesecev, o njej pa se Sudeikisu niti sanjalo ni. »Jason je z otrokoma Olivio na začetku obiskoval na snemanju in nekaterim v ekipi je bilo ob tem dokaj neprijetno.« A neprijetnost je za Florence premil izraz, bila naj bi že naravnost razkačena.

2 otroka sta se Olivii rodila iz ljubezni z Jasonom.

Olivio naj bi mladi ljubimec tako omrežil in zaposlil, da je včasih celo pozabila na svoje režiserske dolžnosti in je morala Florence večkrat prevzeti vajeti.