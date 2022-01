Vloga v kultni franšizi ji je spremenila življenje

Carrie-Ann Moss je v svoji 32-letni karieri nanizala ogromno vlog, preizkusila se je tudi kot producentka, a vsi se je najbolj spominjajo kot Trinity iz kultne franšize. Film Matrica: Obuditev je na velika platna prišel ravno ta mesec. Da ji je prav Matrica, prvega od štirih filmov so posneli leta 1999, spremenila življenje, priznava tudi sama. »Razširil mi je obzorja in zrasla sem kot oseba, fizično, duhovno, čustveno, v vseh pogledih,« je o obdobju, ko je prvič zaigrala Trinity, dejala 54-letna Kanadčanka. »Vrhunci mojega življenja so seveda rojstvo mojih otrok, takoj za tem pa je že moja vloga v Matrici, saj je imela ogromen vpliv na mojo kariero in življenje.«

Yahya Abdul-Mateen II je zamenjal Laurenca Fishbourna. FOTOGRAFIJI: Fred Greaves/Reuters

A če je prvi od štirih filmov o tehnološkem propadu človeštva navdušil gledalce in kritike, je bil vsak naslednji sprejet nekoliko slabše. Najnovejši za zdaj močno razdvaja kritike in oboževalce. Medtem ko so nekateri nad filmom, še posebno posebnimi učinki, navdušeni, so ga drugi raztrgali. »Nekaj reči je naravnost genialnih, a ko odpreš vrata grobnice, v njej ne najdeš nič drugega kot mumificirana trupla franšize,« je denimo zapisal Guardianov kritikiz USA Today medtem meni, da je Obuditev polna nesmislov in zbledi ob primerjavi s prvo Matrico iz leta 1999, ki je po njegovem mnenju postala kultna z razlogom, kar pa se s tokratnim filmom ne bo zgodilo. Se pa s kolegoma ne strinjaiz Insiderja, ki je prepričana, da je Obuditev veliko boljša od Matrice Revolucije in Matrice Reloaded, s prvim delom pa se tudi po njenem mnenju ne more kosati.

Tokrat ne igrata Laurence Fishbourne, ki je upodobil Morpheusa, in Hugo Weaving v vlogi gospoda Smitha.

Tudi v četrtem filmu igrata Carrie-Ann Moss in Keanu Reeves, velika praznina pa je ostala za karizmatičnim Laurenceem Fishbournom. »Niso me kontaktirali, kar je povsem v redu, nobene zamere, zamislili so si, da bodo tokrat prikazali Morpheusa v mlajših letih, in upam, da bodo oboževalci odločitev dobro sprejeli ter v filmu uživali,« je že pred časom dejal Fishbourne. Namesto njega je Morphenusa upodobil mlajši Yahya Abdul-Mateen II., ki se ga filmoljubi spomnijo s Sojenja čikaški sedmerici in Aquamana. Prav tako v četrtem delu ni Huga Weavinga, ki je v preteklih delih upodobil zlobnega gospoda Smitha, saj je snemanje Matrice sovpadalo z drugim projektom, v katerem sodeluje. Čeprav je upal, da bo lahko urnika uskladil, mu to ni uspelo.