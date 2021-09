Vloga Jamesa Bonda za mnoge pretrd oreh

Utišal negativne kritike

Kot Freddie Mercury je navdušil kritike. FOTO: cover Images

Najnovejši iz bondijade Ni čas za smrt, s Craigom in Malekom v osrednjih vlogah, prihaja v kina oktobra.

Končno je pripravljen.

Skoraj vselej se stavnice, kdo bo naslednji James Bond, odprejo, še preden najnovejši iz franšize sploh pride na velika platna. A kot ljudje neizmerno radi ugibajo, kdo bo naslednji, ki mu bo dodeljena čast, da si natakne smoking najslovitejšega tajnega agenta z licenco za ubijanje, je iskanje vsakokratnega naslednika dolgotrajno delo. Večmesečno, lahko celo večletno. To dobro ve, prva dama castinga za slovito franšizo, ki je iskanju Bondov posvetila že tri desetletja in zaradi katere smo agenta 007 gledali v podobahin. »Biti Bond ni lahka naloga. Ne le ker mora ustrezati vrsti pogojev, ta igralec mora biti z Bondovim slovesom nato pripravljen tudi živeti. Sploh včasih je bilo to lahko precej težko, saj so ga v industriji hitro ukalupili kot tistega, ki je igral Jamesa Bonda, prek tega pa niso več videli njegovega igralskega potenciala.«Bonda ne najdeš čez noč. To zahteva ogromno časa. »O mnogih razmišljamo in tehtamo, ko pa izbor vendar zožimo na morda tri igralce, jih čaka vrsta preizkusov, od tega, kako so videti pred kamero, do zahtevnih testov telesnih zmogljivosti,« pravi McWilliamsova, ki nikoli ni doživela tako številnih in burnih odzivov kot tedaj, ko se je odločila za Daniela Craiga, ki kot Bond rešuje svet že od leta 2006. »Odzivi so bili že nepojmljivo negativni, zato se mi je Daniel že močno smilil. Tako javnost kot mediji so si ga pošteno privoščili. Prikazovali so ga kot povsem nesposobnega, od tega, da ne zna niti hoditi in govoriti, kaj šele teči ali voziti avto. Večina tega je bilo povsem neresničnega. A verjetno je Daniela to še dodatno spodbudilo, da vsem dokaže, da bo v tej vlogi izjemen. In jim tudi je. Naslediti ga bo izjemno težko,« je dejala Debbie, ki je bila skupaj z, glavno producentko v bondijadi, ena tistih, za katere je bil za Bonda netipično svetlolasi, mišičasti in modrooki igralec že od začetka skoraj edina logična izbira.McWilliamsova nima nenehno oči na pecljih le za novega Bonda, stalno se ozira tudi za popolnimi zlikovci. Pri tem pa je razkrila, da verjetno nikogar ni bilo tako težko dobiti kot, ki v prihajajočem iz bondijade igra Lyutsiferja Safina. Ne ker zvezdnika ne bi zanimalo postati del kultnih filmov o Bondu, pač pa ker mu predloga o morebitnem sodelovanju niti predstaviti ni mogla. »Z vsem spoštovanjem do njegovih agentov, na moj predlog, da se srečamo, se niso najbolje odzvali.« Oziroma se sploh niso. A je tedaj posredovala gospa sreča ali pa je bila morda na delu usoda, da je McWilliamsova v Ramija po naključju trčila. »Udeležila sem se screeninga filma Bohemian Rhapsody, po katerem so nas povabili na pijačo. Tam je bil tudi Rami. Prikorakala sem do njega in ga naravnost vprašala, ali so njegovi agenti stopili v stik z njim zaradi Bonda. Niso. V naslednjem trenutku je že zavrtel telefon in bil prihodnji dan v moji pisarni.«