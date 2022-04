Visoke pete zvezdnico spravile k zdravniku: Bolečina je bila grozna!

Kar je bila Carrie Bradshaw iz serije Seks v mestu za modne navdušenke na prelomu tisočletja, to je za današnje ljubiteljice mode Emily Cooper iz simpatične Netlixove serije Emily v Parizu.

Čeprav so njena stopala trpela peklenske muke, se je v kamero smehljala. FOTO: netflix

V njej po romantičnih pariških uličicah namreč teka prikupna Lily Collins v že nemogoče ljubkih oblačilih, vselej nekoliko drznih, in v katerih se lagoden ameriški ulični slog prepleta s pariško eleganco. Nikoli pa ne pozabi niti na tisto najpomembnejšo piko na i – čevlje z visoko visoko peto, naj gre za salonarje, sandale ali škornje. A čeprav Lily v ubijalskih petah z lahkoto hiti po pogosto tlakovanih uličicah, je bila to zgolj igra. Izjemna, v resnici.

"Bolečina je bila grozna!" je namreč iskreno priznala zvezdnica, ki je zaradi čevljev morala tedensko obiskovati pediatra, zdravnika za stopala, za prav vsak par čevljev pa so ji morali narediti tudi posebne ortopedske vložke.

Za lepoto je treba potrpeti, pravijo, in to je Collinsova v Emilyjinih čevljih še predobro občutila.

"Grozno je bolelo. Ker sem bila nenehno v čevljih s peto, sem morala vsak teden k zdravniku. In, brez heca, za čisto vsak par so mi morali narediti posebne ortopedske vložke." A tudi to ni prav dosti pomagalo, saj mlada lepotička sanja o tem, da bi ji stopala zdaj pestovale le še balerinke in superge brez pete.

Bolečina je bila grozna!

"Sanja se vam ne, kako boleče je biti v petah, sploh v Parizu s tlakovanimi ulicami. Dokler tega ne izkusiš, ne moreš vedeti. Zdaj si želim hoditi le še po ulicah, kjer lahko hodim v čevljih z ravnim podplatom." A bo o tem vsaj še nekaj časa lahko le sanjala, saj so seriji Emily v Parizu že prižgali zeleno luč še za (vsaj) tretjo in četrto sezono.