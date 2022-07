Visoka odškodnina za kraljevo varuško, domnevno ljubico princa Charlesa

Britanska medijska hiša BBC se mora javno opravičiti nekdanji varuški princa Harryja in princa Williama ter ji izplačati odškodnino zaradi lažnih in zlonamernih trditev, s katerimi so snovalci oddaje Panorama leta 1995 v intervju prepričali princeso Diano, je sklenilo višje sodišče v Londonu.

Več o razpletu preberite na spletni strani Mične.