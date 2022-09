Virusu hiv je zvezdnik izpostavil najmanj 25 ljubimk

Cena nezaščitenega spolnega odnosa z ljubimcem, ki zataji okužbo z virusom hiv, je 120 tisočakov. Tako sta se zunajsodno pogodila Charlie Sheen in ena njegovih bivših ljubic, ki ga je leta 2017 udarila s tožbo, ker ji je šele po nekaj vročih nočeh, med katerimi sta pozabila na kondom, priznal, da že nekaj let živi z virusom hiv.

Razkril se je na televiziji

Novembra 2015 je zadonelo in zahrumelo. Razvratni zvezdnik, ki je iz popivanja in spanja z nepregledno vrsto žensk, menda še najraje s pornozvezdnicami, naredil skoraj kariero, je tedaj v živo v kamero pogovorne oddaje Today z Mattom Lauerjem priznal, da so mu zdravniki štiri leta prej odkrili okužbo z virusom hiv. In čeprav so mnogi glede na njegov življenjski slog tovrstno razkritje skoraj pričakovali, je to med njegovimi ljubicami zanetilo paniko in bes. Ne nazadnje se kljub zlovešči diagnozi Sheen zemeljskim užitkom ni odpovedal in je vztrajal, da je od diagnoze naprej vestno uporabljal zaščito. No, skoraj vestno. Tako se je 2017. v sodnih spisih oglasila anonimna ženska, znana le kot Jane Doe, trdeč, da sta z obtoženim seksala brez zaščite. Nato pa jo je polil ledeno mrzel tuš. Precej prepozno ji je namreč priznal, da živi z nevarno spolno boleznijo, in ji predlagal, naj vzame tableto, ki naj bi preprečila prenos virusa še nanjo.

Brooke Mueller je prav tako pokazala na bivšega moža. FOTO: Alphax/x17online.com

Neznanka, ki je v ZDA emigrirala iz Rusije, je igralca spoznala septembra 2015 in se brž vdala njegovim čarom. Poznanstvo se je namreč brzinsko prevesilo v seksualno razmerje. Sprva sta uporabljala kondom, telesni strasti brez zaščite pa sta se prvič predala 26. oktobra. In zatem še nekajkrat. Verjela mu je namreč na besedo, da je čist in zdrav, kar pa je bila čista laž. Za bolezen je namreč vedel že štiri leta, od 2011., ljubimki pa je ob šokantnem priznanju predlagal tableto, ki preprečuje prenos. V šoku, strahu in besu je odhitela v bolnišnico po morebitno preventivno oskrbo, ko pa se je nekaj dni pozneje soočila s Sheenom, ji je ta nonšalantno odvrnil, da je bilo od njega neznansko plemenito, da ji je sploh povedal za svoje stanje, saj da je to v resnici sploh ne briga. Za piko na i je še modroval, kako da protivirusna zdravila, ki jih sicer jemlje, v resnici niso potrebna in da je vse zgolj del širše zarote medicinske skupnosti.

4 leta je le on vedel

za okužbo.

Kriminalni preiskavi se je izognil

Tožba je po petih letih dobila zunajsodni epilog. V roku enega leta ji bo Charlie v več obrokih plačal skupaj 120.000 evrov. Nikakor pa to ni bilo prvič ali edinkrat, da ga je katera od nekdanjih ljubimk po sodni poti obdolžila, da jo je zavestno izpostavil virusu hiv. Že decembra 2015, malce po njegovem javnem razkritju, ga je s podobno tožbo udarila bivša zaročenka Scottine Ross, zvezdnica vročih filmov za odrasle, ki pa je obtožbi izpostavitve nevarni bolezni dodala obtožbe telesnega nasilja in čustvene zlorabe. Skoraj kot njen odmev pa se je oglasila Bree Olson, tudi trdeč, da ji nikdar ni razkril svojega zdravstvenega stanja, za katero je izvedela šele iz medijev. In očitno sta ti odprli pravi plaz, saj je v roku enega leta pricurljalo na plan, da naj bi Sheen zavestno izpostavil potencialni okužbi najmanj 25 spolnih partneric, zaradi česar so organi pregona razmišljali celo o kriminalni preiskavi. Iz te moke na koncu sicer ni bilo kruha. Igralec pa je vseskozi zatrjeval, da ne bi nikoli in nikakor nikogar namerno okužil. In da četudi ni vsem svojim partnericam razkril svoje diagnoze, je vselej uporabljal zaščito.