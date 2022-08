Zelo gledani video vplivnice razkriva surovo plat družabnih omrežij

Em Clarkson je spletna vplivnica z več kot 260.000 sledilci na instagramu, skrivnost njene priljubljenosti pa je v tem, da se stvarem ne boji pogledati v oči, jih ne potvarja, ne zavija v vato in da je ni strah reči bobu bob, ob tem jo krasi še dober smisel za humor ter se zna pošaliti tudi na svoj račun. Splošen vtis torej je, da jo odlikuje zdrava mera realizma, ki ga na spletu sicer kronično primanjkuje, zaradi česar se na instagramu in drugih spletnih omrežjih vse prepogosto pojavljajo obdelane fotografije znanih in manj znanih, vplivnih in manj vplivnih. Te mnoge sledilce navdajajo z nizko samozavestjo in nerealnimi pričakovanji glede telesa ter videza na sploh.

Da bi opozorila na to problematiko, je Em na svojem profilu objavila posnetek, ki prikazuje, kako je s pomočjo aplikacije mogoče zmanjšati obseg pasu, razširiti boke, zožiti noge, popraviti ramena in vrat ter si pokloniti nekaj centimetrov v višino. In to ne zgolj na fotografijah, temveč tudi, ko je oseba v gibanju. Preberite več na mična.si.