Vir iz Bele hiše: Melania se ni pripravljena vključiti v to

V ZDA še vedno močno odmeva sredino dogajanje, ko so podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa, ko so kongresniki in senatorji potrjevali Joeja Bidna za novega predsednika, vdrli v poslopje in ga zavzeli. Umrlo je pet ljudi, predvsem demokrati pa zahtevajo, da Trumpa še pred 20. januarjem, ko bo prisegel Biden, naženejo iz Bele hiše. Proti predčasnemu odhodu iz Washingtona verjetno ne bi imela nič proti prva dama Melania Trump. Televizijska hiša CNN je razkrila, kaj je Sevničanka počela v času, ko so protestniki zavzeli Kapitol.



Melania je bila zagotovo ena najbolj nekonvencionalnih prvih dam ZDA. Ves čas Trumpovega mandata se je glasno govorilo, da je nesrečna v Beli hiši in v svoji vlogi, ki si jo nekdanja manekenka ni obetala. Melania naj bi tako že skrbela za skorajšnjo selitev ter pripravljala Trumpovo posestvo Mar-a-Lago na Floridi, da si bo z možem in sinom Barronom tam ustvarila dom, saj naj se družina ne bi več vračala v New York, kjer so pred selitvijo v Washington živeli v Trumpovi stolpnici. Ostala osredotočena na fotografiranje V enem najbolj temnih trenutkov v zgodovini ZDA pa je bila po poročanju CNN-a Melania sredi fotografiranja preprog in drugih predmetov v predsednikovi rezidenci in zahodnem krilu. Kot je za ameriško televizijsko hišo zatrdil vir, ki naj bi bil blizu Melanii, naj bi razmišljala o tem, da bi napisala knjigo o okrasnih predmetih, ki so jih obnovili v času njenega bivanja v Beli hiši. Ko je izvedela, da le tri kilometre stran divjajo prizori, ki so šokirali svet, je bila osredotočena le na fotografiranje, še pravi vir, ki ga navaja CNN. Ko so jo njeni pomočniki vprašali, ali si želi podati izjavo v kateri bi pozvala k umiritvi strasti, se je odločila biti tiho.



Medtem se številni sprašujejo, ali se bo Melania oglasila po vdoru na Kapitol. Vir iz Bele hiše je prepričan, da tega ne bomo doživeli: »Ona se ni več niti mentalno niti emocionalno pripravljena vključiti v to.« Med številnimi, ki so v dneh po vdoru zapustili Trumpovo Belo hišo, je tudi njena tiskovna predstavnica Stephanie Grisham. Viri so za CNN že pred vdorom v Kapitol povedali, da si Melania želi le, da bi šla domov.