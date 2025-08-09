ZA ŠTIRIMI STENAMI

Vila Ozzyja Osbourna: tam je našel mir in odmik od divjega življenja

Vila Ozzyja Osbourna v Los Angelesu, zgrajena v mediteranskem slogu, je razkošno posestvo, ki ga je družina pred selitvijo v domovino prodala.
Fotografija: FOTO: Andrew Winning/Reuters
FOTO: Andrew Winning/Reuters

M. Fl.
09.08.2025 ob 06:00
M. Fl.
09.08.2025 ob 06:00

Slovo rock legende Ozzyja Osbourna je zaznamovalo konec neke dobe v glasbeni zgodovini. Čeprav je zadnje mesece preživel v rodnem Buckinghamshiru, je bil njegov dom v Los Angelesu, ki ga je delil z ženo Sharon in družino, več kot le luksuzna nepremičnina.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Hiša, prodana, tik preden se je družina Osbourne trajno preselila nazaj v Veliko Britanijo, je bila prizorišče nekaterih najburnejših, a tudi najbolj intimnih trenutkov v življenju princa teme in je sčasoma postala prava ikona.

Mediteranski slog in družinsko zatočišče

Vila, umeščena v eno najelitnejših losangeleških sosesk, je bila zasnovana v mediteranskem arhitekturnem slogu. S svojo opečnato fasado, obokanimi okni in skrbno urejenimi vrtovi je izžarevala eleganco in ponujala popolno zasebnost.

Njen zunanji videz je bila v popolnem nasprotju z Ozzyjevo divjo, kaotično javno podobo.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Notranjost  je bila razkošna, a topla in prilagojena družinskemu življenju. Prevladovalo je temno leseno pohištvo, imela je veliko avlo z mogočnim stopniščem ter prostorno dnevno sobo s kaminom, ki sta bila osrednja prostora za druženje.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Hiša je imela tudi knjižnico s policami od tal do stropa, kar je pričalo o tem, da družina Osbourne kljub zunanji podobi ceni tudi klasične vrednote.

Središče rock kulture in televizijski fenomen

Nepremičnina je postala svetovno znana v zgodnjih 2000-ih, kot osrednje prizorišče resničnostnega šova Osbournovi. Po zaslugi te oddaje je na milijone gledalcev po vsem svetu dobilo vpogled v kaotično, a iskreno vsakdanjost družine. Prizori iz kuhinje, dnevne sobe in dvorišča so postali kultni.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Poleg tega, da je bila dom, je bila hiša tudi ustvarjalni center. Ozzy je imel v njej profesionalni glasbeni studio, kjer je ustvarjal glasbo.

Opremljena je bila z veliko telovadnico in bazenom, kar je omogočalo vzdrževanje kondicije in okrevanje, kar je bilo za pevčevo zdravje ključnega pomena. Imela je šest spalnic in kar deset kopalnic.

Konec obdobja in vrnitev domov

Družina Osbourne se je leta 2024 odločila posestvo prodati. Sharon Osbourne je v več intervjujih poudarila, da si želijo vrniti h koreninam in več časa preživeti z družino v Angliji.

Po prodaji so se resnično vrnili v domovino, kjer je Ozzy preživel svoje zadnje dni, njegova zadnja želja je bila tako uresničena.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Vila Ozzyja Osbourna v Los Angelesu pa ostaja simbol nekega časa, kraj, kjer sta se prepletala hollywoodska ekstravaganca in toplina družinskega doma.

Priča je bila karieri in življenju človeka, ki je znal vedno znova presenetiti, piše Stil.Kurir.rs

