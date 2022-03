VIDEO: Ganljivi posnetek ukrajinske deklice, ki poje v zaklonišču

Po družabnih omrežjih kroži posnetek ukrajinske deklice, ki je v podzemnem zaklonišču v Kijevu zapela čudovito in srce parajočo različico pesmi iz Disneyjevega filma Ledeno kraljestvo Let it Go.

Prostor, poln staršev in otrok, je utihnil, kar je videti tudi na posnetku. Deklici je ime Amelia in sanja, da bo nekoč s petjem nastopala pred velikim občinstvom. Video je Marta Smekhova delila na družabnih omrežjih, kjer je v hipu zbral več kot tri milijone ogledov.

