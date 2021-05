Victoria ima vedro mlečnih zob

Najbolj ji je všeč ideja bodoče snahe, da bi jih oblekla v zlato in spremenila v verižico.

Garderobne omareso gotovo raj za modne navdušence. Ne le da se kje verjetno skriva še kak svetleč se kostum iz starejših časov, ko je prepevala z eno najbolj priljubljenih dekliških skupin na svetu Spice Girls, kot modna oblikovalka in zaljubljenka v modo – pri tem pa ji ni treba gledati na denar – ima tudi zavidanja vredne zbirke najpetičnejših ročnih torbic, zakladnico čevljev in najfinejše kose prestižnih modnih hiš.Toda v tem izobilju se skriva nekaj še precej bolj zemeljskega, že telesnega, ob čemer bi kdo verjetno pošteno pobuljil. »Imam vedro otroških mlečnih zob. Kaj naj storim z njimi?« je vprašala širni splet.Odtis dojenčkove ročice in nogice. Pramen otroških las. Morda prvi izgubljeni mlečni zobek. In seveda kup fotografij. To so spomini staršev na odraščanje njihovih otrok, od dne, ko so privekali na svet, pa do odraslosti. A Victoria, ki so se ji iz ljubezni zrodili štirje otroci, danes 22-letni, 18-letni, dve leti mlajšiin najmlajša, ki bo julija dosegla desetico, se ni mogla ustaviti pri le enem mlečnem zobku vsakega izmed njih. Ne, ločiti se ni mogla od prav nobenega, zbirala pa jih bo očitno vse dotlej, ko bo Harper izpadel še zadnji. »Še eden za mojo zbirko!« je čivknila, ko se je Harper pojavila nova škrbina, predana mamica pa je hitro začela premlevati, kaj naj bi ji za spet en izgubljen zob prinesla zobna miška. To je pri Beckhamovih namreč v navadi – vsak izgubljen zobek Victoria shrani, v zameno pa otroka razveseli z drobno pozornostjo. Tudi z motivacijskim napisom, ki ga je prejela njena najmlajša.Otrok ima običajno 20 mlečnih zob, zvezdnica ima štiri otroke: sami lahko izračunate, da se ji je nabralo že precej teh drobnih, belih spominkov, ne ve pa, kaj z njimi storiti. Naj jih še naprej le hrani ali naj iz njih morda kaj ustvari. V tej dilemi se je po pomoč obrnila na sledilce, ki so ji že nanizali kup predlogov. Od tega, naj jih zavrže, do tega, da lahko iz njih ustvari okvir slike. Ali pa jih uporabi celo kot sredstvo strašenja na noč čarovnic in jih pomeša med bombone.Za zdaj ji je najljubše to, kar je z zobom storila njena bodoča snaha, zaročenka njenega najstarejšega sina:je svoj in Brooklynov modrostni zob oblekla v 24-karatno zlato in iz njiju ustvarila obeska za ujemajoči se verižici.