Victoria Beckham v solzah: milijonski dolgovi njene blagovne znamke

Netflix, ki je pred kratkim posnel dokumentarec o njenem možu Davidu Beckhamu, pripravlja novo serijo, ki bo podrobneje prikazala življenje in profesionalno pot Victorie.

V napovedniku dokumentarca, ki bo na ogled od prihodnjega meseca, je med drugim prikazano, kako so njene modne sanje in odzivi ljudi nanje vplivali na čustveno stanje nekdanje članice skupine Spice Girls.

Ob priznanju, da je bila njena modna znamka močno zadolžena, Victoria ne more zadržati solz.

»Moda je bila zame ustvarjalni izhod,« priznava Victoria. V napovedniku znani modni oblikovalec Tom Ford pojasnjuje, da mnogi njenih modnih ambicij niso jemali resno, igralka Eva Longoria pa doda, da so ji vsi govorili, da je nikjer ne bodo sprejeli.

Victoria nadaljuje: »Ljudje so mislili: "Bila je pop zvezda, poročena z nogometašem, kdo pa misli, da je?"«

Danes je uveljavljeno modno ime, vendar ni šlo vedno gladko: spominja se, da je bila njena modna znamka nekoč v milijonskih dolgovih. V ozadju je slišati Davida Beckhama, ki priznava, da je začel paničariti.

»Želim, da bi bili moji otroci in David ponosni name. Trajalo je dolgo, da sem prišla do sem, in ne bom dovolila, da mi to ponovno uide iz rok.«

V odziv na njene solze ob začetnih težavah David v napovedniku ljubeče komentira, da bi bili ponosni nanjo že, če bi pripravila sendvič s sirom in šunko, a ona se skozi solze mu nasmehne: »Bodimo iskreni, ne znam narediti dobrega sendviča s sirom.«

Dokumentarec bo razdeljen na tri dele in bo na voljo od 9. oktobra.

Obljublja tudi lahkotnejše trenutke, saj želi pokazati, da Posh Spice ni nesrečna krava, ki se nikoli ni smejala.

51-letnica je pred kamero povedala: »Ljudje so mislili, da sem tista nesrečna krava, ki se nikoli ne smeji. Ampak jaz se smejim, ne bodite presenečeni.«

Del dokumentarca bo posvečen družinskim trenutkom, kjer Victoria denimo pomaga sinu Cruzu izbrati obleko.

Njen najstarejši sin Brooklyn je v napovedniku večinoma odsoten, pojavi se le kot dojenček na fotografiji.

Kljub sporu in razdoru z družino Beckham pa Victoria vztraja, da bo vseeno del dokumentarca, navaja Mirror.