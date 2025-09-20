  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

DRAME

Victoria Beckham v solzah: milijonski dolgovi njene blagovne znamke

V prvem napovedniku dokumentarca o Victorii Beckham se nekdanja članica skupine Spice Girls spominja težav na poti do uresničitve sanj.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 20. 9. 2025 | 06:00
A+A-

Netflix, ki je pred kratkim posnel dokumentarec o njenem možu Davidu Beckhamu, pripravlja novo serijo, ki bo podrobneje prikazala življenje in profesionalno pot Victorie.

V napovedniku dokumentarca, ki bo na ogled od prihodnjega meseca, je med drugim prikazano, kako so njene modne sanje in odzivi ljudi nanje vplivali na čustveno stanje nekdanje članice skupine Spice Girls.

Ob priznanju, da je bila njena modna znamka močno zadolžena, Victoria ne more zadržati solz.

»Moda je bila zame ustvarjalni izhod,« priznava Victoria. V napovedniku znani modni oblikovalec Tom Ford pojasnjuje, da mnogi njenih modnih ambicij niso jemali resno, igralka Eva Longoria pa doda, da so ji vsi govorili, da je nikjer ne bodo sprejeli.

Victoria nadaljuje: »Ljudje so mislili: "Bila je pop zvezda, poročena z nogometašem, kdo pa misli, da je?"«

Danes je uveljavljeno modno ime, vendar ni šlo vedno gladko: spominja se, da je bila njena modna znamka nekoč v milijonskih dolgovih. V ozadju je slišati Davida Beckhama, ki priznava, da je začel paničariti.

»Želim, da bi bili moji otroci in David ponosni name. Trajalo je dolgo, da sem prišla do sem, in ne bom dovolila, da mi to ponovno uide iz rok.«

V odziv na njene solze ob začetnih težavah David v napovedniku ljubeče komentira, da bi bili ponosni nanjo že, če bi pripravila sendvič s sirom in šunko, a ona se skozi solze mu nasmehne: »Bodimo iskreni, ne znam narediti dobrega sendviča s sirom.«

Dokumentarec bo razdeljen na tri dele in bo na voljo od 9. oktobra.

Obljublja tudi lahkotnejše trenutke, saj želi pokazati, da Posh Spice ni nesrečna krava, ki se nikoli ni smejala.  

51-letnica je pred kamero povedala: »Ljudje so mislili, da sem tista nesrečna krava, ki se nikoli ne smeji. Ampak jaz se smejim, ne bodite presenečeni.«

Del dokumentarca bo posvečen družinskim trenutkom, kjer Victoria denimo pomaga sinu Cruzu izbrati obleko.

Njen najstarejši sin Brooklyn je v napovedniku večinoma odsoten, pojavi se le kot dojenček na fotografiji.

Kljub sporu in razdoru z družino Beckham pa Victoria vztraja, da bo vseeno del dokumentarca, navaja Mirror.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
POROČNI ZVONOVI

Nesojena snaha Victorie Beckham poročena z žensko

Tudi njena dva brata sta sedaj odkrito spregovorila o svoji spolni usmerjenosti.
4. 9. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
DOLGOLETNI SPOR

Bivše Spajsice manjkale tudi na drugi poroki kolegice v Marakešu

Edina članica Spice Girls, ki je prišla, je bila Emma Bunton.
5. 8. 2025 | 17:10
Bulvar  |  Tuji trači
OTROŠTVO NAPRODAJ

Harper Beckham, Blue Ivy Carter in North West: česa nimajo otroci slavnih

Potomci slavnih hitro postanejo blagovne znamke.
28. 7. 2025 | 06:00

Več iz teme

Victoria BeckhamDavid BeckhamdokumentarecSpice Girlsdružina
ZADNJE NOVICE
06:00
Premium
Suzy
NASTOP V BOSANSKI PRAVLJICI

Bojanu Cvjetićaninu ljubezen prinesla filmsko vlogo (Suzy)

Ob Bojanu bo zaigrala tudi njegova srčna izbranka, kar je še dodaten razlog, da uživa pred kamerami in za njimi.
20. 9. 2025 | 06:00
06:00
Polet
NAJNOVEJŠE O STARANJU

Nova raziskava razkriva kdaj se telo začne pospešeno starati

Staranje poteka v valovih, na določenih točkah pa se izrazito pospeši.
Miroslav Cvjetičanin20. 9. 2025 | 06:00
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
DRAME

Victoria Beckham v solzah: milijonski dolgovi njene blagovne znamke

V prvem napovedniku dokumentarca o Victorii Beckham se nekdanja članica skupine Spice Girls spominja težav na poti do uresničitve sanj.
20. 9. 2025 | 06:00
05:00
Premium
Kronika  |  Na tujem
DOSTAVA TUDI SREDI NOČI

Od droge elit do vsakdanje razvade, zaradi mamila razpadli nosovi in težave z erekcijo

Čedalje več kokaina pri nas, dostavljajo ga tudi sredi noči.
Tomica Šuljić20. 9. 2025 | 05:00
22:45
Karikatura
KARIKATURA

Na ortopedski kliniki

O svetovnem prvenstvu v atletiki.
Marko Kočevar19. 9. 2025 | 22:45
22:25
Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Dolarji in kile

Predebeli otroci nas vsakoletno stanejo 4 bilijone ameriških dolarjev!
Bojan Budja19. 9. 2025 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
SMS

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki