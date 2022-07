Victoria Beckham objavila fotografije z Jadrana in razjezila sledilce (FOTO)

Beckhamova sta se vse od prihoda na Hrvaško izogibala fotografom in iskala diskretnost, nekaj dni kasneje pa sta se vseeno odločila, da s svojimi sledilci delita, kako sta se preživljala na Jadranu. Victoria Beckham (48) je na Instagramu objavila več fotografij, na katerih z možem Davidom Beckhamom ob kozarcu vodke uživa v sončnem zahodu.

FOTO: Instagram

Marsikomu je v oči padla fotografija, na kateri enajstletna Harper objema očeta, pred njimi pa je ducat ujetih morskih ježkov. Mnogi so se v komentarjih obregnili prav zaradi ulovljenih ježkov.

»Morski ježki bi živeli več kot 100 let, potem pa so Beckhamovi prišli na Hrvaško,« je zapisal sledilec.

»Zakaj so pobili morske ježke?« so nekateri vprašali v komentarjih. Razen redkim, ki so bili zaskrbljeni zaradi ježkov, jim je večina sledilcev zaželela prijetne počitnice na Hrvaškem.