Victoria Beckham ima celo vedro zob svojih otrok

Victoria Beckham je poleg tega, da je nekdanja članica skupine Spice Girls in žena Davida Beckhama (ta prav danes slavi 46. rojstni dan), znana tudi kot ena najelegantnejših in modno ozaveščenih zvezdnic. Je pa tudi predana mati treh sinov in hčere. Nedavno je razkrila, da zbira odpadle otroške zobe svojih potomcev.



Victoria je razkrila, da ima vedro, v katerem so zobje, ki so jih njeni otroci izgubili v času odraščanja. Objavila je, da je njena hči Harper Seven izgubila zob, ga pustila na nočni omarici, ponoči pa je ponj prišla zobna vila in ji pustila zapis, da je Harper zabavna, pametna, radodarna, prijazna, dobra hči in odlična sestra. Izkazalo pa se je, da ni zobna vila nihče drug kot Victoria. Ta je starše na spletnih omrežjih vprašala, kaj oni naredijo z izpadlimi zobki svojih otrok. »Jaz imam celo vedro z vsemi kolekcijami zob.«



Eden izmed komentatorjev ji je svetoval, da lahko iz zob naredi okvir za sliko, drugi pa se je pošalil, naj jih da v vedro skupaj z vsemi sladkarijami za noč čarovnic. Kaže, da je bil Victorii najbolj všeč predlog, naj jih da pozlatiti in narediti v osebke, to pa naj nosi na verižici okoli vratu.

