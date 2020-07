Vesna Dragojević sporočila, kako se bodo spomnili njenega moža

je s svojo glasbo navduševal mnoge ljudi in težko je verjeti, da je minilo že dve leti od njegove smrti. Leta 2017 so mu odkrili raka na pljučih, nato še tumor. Umrl je 29. julija 2018 ob 5. uri v splitski bolnišnici. 31. julija so mu v spomin na rivi v Splitu pripravili veličasten sprevod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč ljudi.​Svojci in prijatelji so se skupaj s krsto vkrcali na katamaran, ki je v spremstvu številnih ladij in bark odplul v Velo Luko, kjer so Oliverja v sredo, 1. avgusta 2018 ob 18. uri pokopali v družinskem krogu. Njegova ženaje bila vidno skrušena in nekaj časa je potrebovala, da je spregovorila za medije.​Ob drugi obletnici moževe smrti je sporočila, da bodo na Korčuli pripravili dvodnevno dogajanje, posvečeno Oliverju v spomin. Prvi dan bo koncert z znanimi pevci, kot stain, drugi dan pa se mu bodo poklonili tisti, ki so šele na začetku kariere.»Zelo lepo bo, jaz sem oseba, ki se lahko zelo dobro nadzorujem. Seveda me vse spominja na njega in tako bo do konca mojega življenja. Oliverju je glasba pomenila vse,« je še povedala Vesna.