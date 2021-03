Veselje pri Kate Middleton, spet je postala teta

Kate Middleton se zagotovo veseli, saj je spet postala teta. Njena sestra Pippa Middleton in mož James Matthews sta namreč drugič postala starša. V ponedeljek ponoči je rodila deklico Grace Elizabeth Jane Matthews, poroča The Sun. 37-letna Pippa in 45-letni James že imata sina Arthurja (2).



Mama in deklica naj bi se počutili odlično, rodila je v isti bolnišnici, kakor Kate.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: