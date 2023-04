Veselje med kraljevimi: princ še drugič postal oče

Nemški princ Casimir Sayn-Wittgenstein in njegova žena Alana sta se razveselila drugega otroka. Prvorojencu princu Johannu Friedrichu Salantinu, ki bo čez dober teden dopolnil tri leta, se je tako pridružil bratec, ki so ga ponosni starši poimenovali George. Princesa Alana, po rodu Američanka, je novico s svetom delila na družabnem omrežju, kjer je ob fotografiji, na kateri Johann v naročju drži spečega bratca, napisala zgolj njegovo ime in datum rojstva ter dodala dva modra srčka. Pod objavo so se seveda nemudoma vsule čestitke, prislužila si je tudi na stotine všečkov.

Casimir je bil v preteklosti poročen z nekdanjo ljubico španskega kralja Juana Carlosa Corinno.

Princ Casimir je potomec angleškega kralja Jakoba II., ki je vladal konec 17. stoletja, a na prestolu ni zdržal dolgo. Po komaj treh letih so ga med revolucijo namreč odstavili. Alano, ki se je rodila v Kaliforniji in tam preživela tudi večji del mladosti, je spoznal v Londonu in devet let po prvem srečanju sta se zaročila. Junija 2019 je prišel veliki dan, ko sta si v nemškem dvorcu iz 12. stoletja obljubila večno zvestobo. Princ Casimir je bil prej pet let poročen s slovito podjetnico Corinno zu Sayn-Wittgenstein, ki je svetu postala znana predvsem zaradi tožbe, ki jo je na londonskem sodišču vložila zoper nekdanjega ljubimca, španskega kralja Juana Carlosa, od katerega zaradi čustvenih bolečin, ki ji jih je povzročil zaradi zalezovanja in podobnih nezakonitih dejanj, zahteva odškodnino. Leta 2020 je Corinna vložila tudi tožbo zoper Casimirja, ki da ji nikoli ni vrnil skoraj 700.000 evrov, ki mu jih je posodila pred slabim desetletjem, ko se je znašel v finančnih težavah.