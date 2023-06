Veselje do neba: po civilni še cerkvena poroka

Lihtenštajnski princ Johann-Wenzel in njegova izbranka grofica Felicitas von Hartig sta poroko, katere civilni del je bil že aprila v Vaduzu, 10. junija potrdila še s cerkvenim obredom na Dunaju. Par, on je star 30, ona pa 29, sta imela do lokacije tokrat nekoliko bližje, saj oba živita in delata v avstrijski prestolnici.

Če je prvi del poroke potekal daleč od oči javnosti in je bil namenjen bolj knežji družini, je bil drugi del obsijan s sojem medijskih žarometov. Nevesta, ki je zaposlena na avstrijskem ministrstvu za notranje zadeve, je nosila čudovito belo obleko španske znamke Jesus Peiro z zvončastim krilom in nabranimi rokavi, ki so spominjali na angelska krila. Okoli vratu, dekolte je bil skrbno zakrit, je nosila tanko srebrno verižico, ušesa pa so ji krasili diamantni uhani. Njen šopek so sestavljale bele in rdeče vrtnice, ki so se po barvi ujemale z ženinovo opravo. Po obredu sta nasmejana zapustila cerkev in si ob navdušenem vzklikanju gostov pred vrati izmenjala strasten poljub. Precej bolj skromna in manj formalna naj bi bila civilna poroka, na kateri naj bi nevesta nosila manj slovesno, kratko belo obleko.

Med gosti sta bila tudi pariški grof princ Jean in njegova soproga Philomena de Tornos Steinhart. FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Par se je prvič srečal na neki zabavi leta 2012, hoditi sta začela šele čez pet let. Zaročila sta se 25. avgusta lani med počitnicami na Siciliji. Princ je zaposlen v družinskem podjetju, študiral pa je politiko in ekonomijo. Grofica Felicitas je najprej študirala pravo, nato pa diplomirala še iz umetnostne zgodovine.

Princ Johann-Wenzel je sin lihtenštajnske princese Marie in lihtenštejnskega princa Gundakarja. Ima še štiri sorojence.