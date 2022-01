Petar Grašo se bo poročil in ...

Petar Grašo se je po ločitvi od Danijele znašel v povsem novih okoliščinah. V zrelih letih se je zaljubil v mlajšo (spet pevko) Hano Huljić, s katero že pričakuje otroka. To je za Jutarnji list potrdila Hana, več podrobnosti pa ni želela razkriti. Pravi, da si želi, da vsaj kaj ostane samo njuno. Petar in Hana naj bi imela že izbrani imeni tako za sina kot za hčer.

Danes pa hrvaški mediji poročajo, da se bosta Petar in Hana še pred rojstvom otroka tudi poročila. To naj bi se zgodilo 19. februarja.

Kje bo poroka in kako bo ime vnuku, ni želel povedati niti Toni Huljić, avtor mnogih hrvaških glasbenih uspešnic. Pravi, da njegova družina ni del resničnostnega šova in da si ne želijo vsega deliti z javnostjo. »Podrobnosti so samo za ožje družinske člane,« je povedal za Slobodno Dalmacijo.