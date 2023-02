Razkrito, kaj je Petar Grašo v Ljubljani počel z nogo oboževalke (VIDEO)

»Za božjo voljo, kaj si naredil Petar Grašo,« so spraševali številni po videu priljubljenega splitskega glasbenika v nenavadni situaciji, ki je bila sprva videti, kot da je na koncertu ugriznil v nogo eno od svojih oboževalk.

Petar Grašo. FOTO: Antonio Ahel/ata Images, Pixsell

Posnetek je začel krožiti po TikToku in sprožil vrsto začudenih komentarjev, dokler priča nenavadnega dogodka ni pojasnila, kaj se je pravzaprav zgodilo, poroča Slobodna Dalmacija. Prav ona je posnela objavljen video in potrdila, da je šlo dejansko za poljub. »To je bilo 16. decembra lani na koncertu v dvorani Gospodarskega razstavišča v Ljubljani. Ta trenutek sem posnela, čeprav dekleta, ki je bila z njim na odru, osebno ne poznam,« je nenavaden prizor na odru opisala avtorica posnetka.

»Grašo jo je poljubil, ker ima na nogi vtetoviran verz njegove pesmi, jaz pa sem vse posnela, ker sem vedela, da ji bo to lep spomin. Ko je stopila z odra, me je prosila, naj ji pošljem video.« Posnetek Graše in oboževalke je postal hit na družbenih omrežjih, a so ga kmalu izbrisali s profila.

