Velma iz Scooby-Dooja naj bi bila lezbijka

V prvotni različici drugega dela naj bi se Velma odkrito zanimala za Daphne. FOTO: Promocijski Material

filmov o Scooby-Dooju je bilo posnetih.

Izbrisan prizor iz drugega dela menda prikazuje poljub med Velmo in Daphne.

Le kdo ne pozna Velme iz uspešne risane in filmske franšize Scooby-Doo? Najpametnejša od četverice prijateljev psa Scoobyja v prepoznavnem oranžnem puliju in s kvadratnimi očali, ki jih pogosto izgubi v najbolj neprimernem trenutku, kot Sherlock Holmes premleva skrivnostne nadnaravne detektivske primere, s katerimi se srečuje skupinica, nato pa na koncu zgodbe preseneti z briljantnimi rešitvami, ki odgovorijo na vsa vprašanja, s katerimi se ubada družba.A če menite, da o junakinji priljubljenih zgodb veste že vse, ste se zmotili − prav v teh dneh se je namreč razvedelo, da naj bi bila bleščeče bistra junakinja risank in družinskih filmov pravzaprav lezbijka. Tako vsaj trdi eden od Scooby-Doojevih scenaristov,Med tvitanjem z oboževalci franšize je razkril, da je bil lik Velme v drugem filmu o Scooby-Dooju: Pošasti na prostosti v prvotnem scenariju odkrito istospolno usmerjen. »Prosim, uresničite naši filmski lezbijki Velmi njene sanje,« je Gunna na twitterju zaprosil oboževalec, scenarist pa je šokiral z odgovorom. »Poskušal sem! Leta 2001 je bila Velma odkrito istospolno usmerjena v mojem originalnem scenariju. Toda studio je večkrat omilil jasne znake iz scenarija, dokler ni v posneti filmski različici vse skupaj delovalo zelo dvoumno, pozneje pa so dvoumne dele izbrisali in navsezadnje Velmi celo dodelili fanta,« trdi Gunn, ki je bil del ekipe scenaristov filmske franšize vse od njenih začetkov.Eden od prizorov, ki naj bi bili na zahtevo studia umaknjeni iz filma, naj bi prikazoval Velmino odkrito osvajanje Daphne, Velma pa naj bi lepo prijateljico, igra jocelo poljubila. Velmo je v filmu sicer upodobila, moški del detektivskega tima pa sta zaigrala. inGovorice o Velmini istospolni usmerjenosti imajo že dolgo brado, kljub temu pa Gunnove besede niso prepričale prav vseh. Scenarist, ki se je podpisal tudi pod Varuhe galaksije, ki jih je tudi režiral, je namreč znan po bujni domišljiji, pa tudi po tem, da rad izziva svoje spletno občinstvo. Zaradi objav med letoma 2008 in 2012 je začasno celo izgubil službo, saj se njegove črno obarvane šale na temo posilstva in pedofilije mnogim niso zdele preveč smešne.Na objave je sicer opozoril skrajni desničar, ki se je na Gunna spravil zaradi njegovega odkritega nasprotovanja idejam. Gunn je takrat izgubil službo pri Disneyju, svoj predolgi jezik pa po lastnih besedah obžaluje vse do danes. Dolgoročno mu njegov bizarni črni humor kariere le ni uničil. Trenutno je zaposlen kot producent drugega dela fantazijske uspešnice Odred odpisanih zv glavni vlogi.