Velikonočna čestitka v tangicah, Ivana postala tarča kritik (FOTO)

Najbolj znana hrvaška nogometna navijačica in spletna vplivnica Ivana Knol je postala svetovna senzacija, ko se je sprehodila po tribunah prvenstva v lanskega svetovnega prvenstva v Katarju. Po koncu spektakla namreč ni imela 'niti dneva počitka'. Kmalu po nogometnem prvenstvu je Ivana odpotovala v ZDA, kjer je tudi zdaj.

Videli so jo na zabavi z Jamiejem Foxxom, nato z raperjem Drakom in celo Leonardom DiCapriom. Hkrati je snemala kampanje in objavljala vroče fotografije na družbenih omrežjih. Zdaj, za veliko noč, je vernikom čestitala oblečena v izzivalno, čipkasto obleko, pod katero so se videle rožnate mrežaste nogavice. Pod fotografijo je sporočila, da uživa.

Ivana je na veliko noč objavila nekaj še fotografije s Floride - najprej se je med kopanjem od zadaj posnela od zadaj, nato pa je s sliko iz kopalnice pokazala, kako zagorela je. Čeprav so sledilci pohvalili njen videz, so se našli tudi tisti, ki so kritizirali način, kako je čestitala za praznik.