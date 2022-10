Le kaj je delal agent z licenco za ubijanje pri kraljevi princesi?

Daniel Craig se je lansko jesen za vedno poslovil od vloge najslavnejšega agenta z licenco za ubijanje (žal ubit). James Bond je bil namreč kar 15 let in v teh letih je ustvaril pet odličnih filmov. Anne, kraljevska princesa, drugi otrok in edina hči britanske kraljice Elizabete II. in princa Filipa, je tudi osebno velika ljubiteljica slavnega filmskega agenta. Iz njenih rok je Craig prejel red svetega Mihaela in svetega Jurija (doletela ga je enaka čast kot Jamesa Bonda) – kot priznanje za njegov izjemni prispevek k filmu in gledališču.

»Gospod Craig je videti 'super kul' kot vedno,« je bil le eden izmed mnogih pozitivnih komentarjev, ki smo jih zasledili na profilu kraljeve družine na instagramu. Najslavnejšemu agentu čestita tudi uredništvo Slovenskih novic.