Veliko ponižanje princa Harryja: ostal je le grenak okus poraza

Princ Harry se je prvič javno odzval na težko obdobje, ki je nastopilo potem, potem ko se je zaključila uradna preiskava o delovanju njegove dobrodelne organizacije Sentebale in zaradi katerih se je iz nje umaknil.

Čeprav so bile obtožbe o mobingu in polni diskriminaciji ovržene, ne skriva razočaranja zaradi škandala, ki je, kot pravi, resno omajal zaupanje v organizacijo, kateri je posvetil skoraj dve desetletji svojega življenja.

Kako se je vse začelo?

Organizacijo Sentebale sta leta 2006 v čast princesi Diani in kraljici Mamohato ustanovila princ Harry in princ Seeiso iz Lesota.

Njen namen je bil pomagati otrokom in mladim v Lesotu in Bocvani, ki se soočajo z revščino, HIV-om in družbeno izključenostjo.

Z leti je postala simbol upanja v regiji, vendar so nedavni notranji spori, odstopi in medijski napadi močno omajali temelje tega plemenitega projekta.

Zaradi njih je Britanska komisija za nadzor nad dobrodelnimi organizacijami izvedla podrobno preiskavo in ugotovila, da ni dokazov o sistematičnem nadlegovanju ali zlorabi položaja s strani princa Harryja ali predsednice uprave Sophie Chandauke, piše People.

Kljub temu je komisija ostro kritizirala vodstvo, ker je več mesecev ignoriralo notranje konflikte, ki so nato izbruhnili v javnosti in resno škodovali ugledu organizacije in izdala številna priporočila, vključno z uvedbo jasnejših postopkov, učinkovitejšim reševanjem pritožb in boljšo porazdelitvijo odgovornosti.

Organizacija se je zavezala, da jih bo uresničila v sklopu tako imenovanega regulatornega akcijskega načrta in ob okrepljenem nadzoru.

Osebni poraz in čustveno slovo

Princ Harry se je preko tiskovnih predstavnikov zahvalil vsem, ki so vsa ta leta podpirali Sentebale, a ni skrival, kako težko mu je sprejeti takšen konec.

Poudaril je, da ga najbolj boli dejstvo, da bodo posledice nosili otroci, tisti, ki so jim želeli pomagati, medtem ko odgovorni za krizo ne bodo odgovarjali.

Posebej boleče se mu zdi, da so leta trdega dela in osebne predanosti zasenčili boji za moč in napačno vodenje.

Napovedal je, da bo skozi druge pobude še naprej podpiral otroke v južni Afriki, a tudi priznal, da je to zanj konec enega pomembnega poglavja, ki je imelo globok osebni pomen.

Opozorila so bila prezrta, kriza ignorirana

Soustanovitelj organizacije, princ Seeiso, je prav tako izrazil obžalovanje in povedal, da sta s Harryjem v projekt vstopila iz iskrene želje pomagati, a da sta se morala zaradi lastne vesti umakniti.

Nekdanji člani upravnega odbora pravijo, da so leta opozarjali na resne težave v vodenju organizacije, vendar so bila njihova opozorila prezrta.

Po drugi strani predsednica Chandauke trdi, da je prav ona opozarjala na slabo vzdušje in dinamiko v ekipi ter da ji je v olajšanje, da so njene pripombe končno uradno potrjene, čeprav je, kot pravi, vedno delovala v interesu uporabnikov programa.

Prihodnost brez ustanoviteljev

Čeprav trenutno vodstvo obljublja, da bo Sentebale nadaljeval svoje delo, se zdi, da to ne bo več isti projekt. Ostal bo brez svojih ustanoviteljev in ekipe, ki ga je postavila na noge, zaupanje javnosti pa je še vedno močno omajano.

Ali bo ta humanitarna misija uspela ponovno najti svoj namen in moč, bo pokazal čas. Za zdaj je jasno le eno: princ Harry se z veliko čustvi in grenkobo umika iz organizacije, ki ji je dal več kot le svoje ime.