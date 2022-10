Veliki zaslužkar bo za hčer plačeval še več

Izjemno velik zaslužkar je. S temi besedami je nekdanja spajsica Mel B orisala nekdanjega ljubimca Eddieja Murphyja in očeta svoje hčerke ​Angel Iris, ko se je že predlani obrnila na sodišče s prošnjo, naj ji dodeli višjo preživnino. Ne ker bi bila pogoltna, ampak ker so njeni nekdaj tudi nadvse zajetni zaslužki znatno uplahnili, tako da je bila v to potezo skoraj prisiljena, če želi hčeri še naprej zagotavljati udobno, lepo življenje.

Ko sta bila še noro zaljubljena, naj bi načrtovala tako poroko kot otroka. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Z Eddiejem se je o tem menda poskušala dogovoriti zunajsodno, a ker ni bilo uspeha, se je obrnila na sodišče. Tu pa se je nekdanjima zaljubljencema uspelo dogovoriti, in sicer bo hollywoodski smešni moški od tega meseca dalje za svojo hčerko plačeval še deset tisoč evrov več kot prej.

Ime na nogi

Doslej je komik za Angel Iris plačeval 25 tisočakov na mesec, a zaradi sprememb v Melinih prihodkih to ne zadostuje več. Zato bo po novem za 15-letnico vsak mesec do njene polnoletnosti izpljunil 35.000 evrov, strinjal pa se je tudi, da bo kril vse Meline odvetniške stroške, ki so nastali pri doseganju tega dogovora. A vse preostalo, vsi dodatni izdatki, bo na pevkinih ramenih, kar vključuje dekličino zdravstveno zavarovanje in šolnino. Višina določene preživnine – tako stare kot nove – je v očeh navadnega smrtnika verjetno nepredstavljiva in nedosegljiva, a zvezdniku, čigar premoženje je ocenjeno na 200 milijonov, pač ne bi smela predstavljati prevelike težave. Vsaj dokler tega zneska ne pomnožimo z deset – hollywoodski težkokategornik je namreč oče kar desetih otrok s petimi ženskami!

Eddie ima četico potomcev. FOTO: Jeffrey Mayer/Wireimage

Danes mu za Angel Iris ni težko odpreti denarnice, saj ima s hčerko že nekaj let prav topel odnos. A ko je deklica leta 2006 najavila svoj prihod, o njej ni želel niti slišati, zavračal je celo idejo, da je sploh njen oče. »Pojma nimam, čigav otrok je to. In tega ne bomo vedeli, dokler se ne rodi in očeta ne izda krvni test. Ničesar ne sklepajte brez dokazov!« je tedaj dejal Murphy, ki je Angel Iris počasi sprejel in spoznal za svojo šele, ko mu je tako zapovedala znanost. Nadvse počasi! V prvih letih z malčico namreč ni želel imeti opravka, kot tudi ne z njeno mamo in svojo nekdanjo ljubeznijo, ki naj bi ji spočetka celo očital, da ga je pretentala pri zanositvi. A očitno je bil to zgolj resnično slab in nezrel odziv na šok očetovstva.

Oče in hči si delita rojstni dan – na svet je privekala na njegov 46. rojstni dan.

»Nihče od naju pri tem ni brez krivde. Eddie se mi zaradi vsega opravičuje še danes. Za marsikaj si želi, da ne bi nikoli izustil, saj je bila Angel načrtovana. Tega otroka sva si želela, ga načrtovala in bila sva noro zaljubljena. A nekje je šlo nekaj strahovito narobe,« je lani dejala Mel B, v svojih spominih izpred štirih let pa je še razkrila, da sta z Eddiejem v žaru nore zaljubljenosti celo načrtovala poroko. Komik naj bi pred snubitvijo za dovoljenje za Melino roko zaprosil njenega očeta in si pevkino ime vtetoviral na desno stegno. »A nekaj je šlo dramatično narobe.« Tudi to, da ji menda ni bil po godu Eddiejev življenjski slog.