Veliki pokovec postal oče samohranilec

CBS Svet je osvojil kot prikupni fizik Leonard Hofstadter v Velikih pokovcih. FOTO: Sonja Flemming Cbs

Temačno obdobje

osebni arhiv Lani ju je osrečil prihod Averyja. FOTO: osebni arhiv

Za mano je najbolj ekstremno leto, polno najvišjih vzponov in najnižjih padcev.

Za večino se je svet v preteklem letu zreduciral na štiri stene domačega doma. In čeprav je to pri nekaterih še okrepilo družinske vezi, je bilo nenehno tičanje skupaj, ko so zaljubljenci drug o drugem začeli spoznavati tudi vse tisto, kar jim je bilo prej, ko so živeli ob skupnem tudi ločeno življenje, skrito, za prenekateri par preveč. Leto 2020 je tako zaznamoval na eni strani zvezdniški karantenski baby boom, po drugi pa vrsta razpadov ljubezni, ki je zdaj postala daljša še za en nekdanji par. Le približno eno leto po tem, ko stainpostala oče in mama malemu, sta namreč zakorakala po ločenih poteh.Bilo je nekje na začetku lanskega decembra, ko je zvezdnik serije Veliki pokovci dobil najlepše in najpomembnejše božično darilo svojega življenja, čeprav nekoliko prezgodnje. »Hvaležnih src, polnih sreče in ljubezni, sva v ta neverjetni svet pozdravila svojega prelepega Averyja,« je Johnnyjevo srce prekipevalo od očetovskega ponosa, ki je sicer na tihem sanjaril o hčerki. A je tisti hip, ko je v roke prvič prijel zalitega novorojenčka, svojega prvorojenca, spoznal, da ni pomembno, katerega spola je. Dobil je namreč čudovito bitjece, ki ga je že tedaj imel najrajši na svetu. A kot je starševstvo čudovito, tako s seboj prinese prenekateri izziv, na preizkus postavi tudi odnos novopečenih staršev. Čemur Johnny in njegova 22 let mlajša izbranka očitno nista bila kos.Kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati in kje se jima je zalomilo, vesta zgolj onadva. A prvi tihi namigi, da znotraj mlade družinice morda ni vse v najlepšem redu, so začeli curljati pozno spomladi, ko sta igralec in njegova mična ljubimka izginila z družabnih omrežij. Zadnjo skupno objavo sta s širnim spletom delila aprila, na veliko noč, zatem pa – popolno zatišje. Kar je v svetu slavnih, ki del javnega življenja živijo tudi na družabnih omrežjih, pogosto znak za alarm. Ki je precej glasno začel doneti in rohneti pred nekaj dnevi, ko je Alaina z instagram sledilci delila, da je za njo precej skrajno leto. »Za mano je najbolj ekstremno leto, polno najvišjih vzponov in najnižjih padcev,« je priznala in dodala, da se lahko zahvali le svojemu čudovitemu enoletnemu sinku, da je z nogami ostala na tleh. In če je bil vrhunec njenega leta verjetno to, da postala mamica, je temačno obdobje verjetno povezano s koncem njene ljubezni z Galeckijem. A čeprav sta se razšla – česar uradno še nista komentirala –, pa naj bi zdaj že nekdanjima zaljubljencema skrb za Averyja ostajala prioriteta.V zgolj dveh letih sta se zaljubila, postala oče in mama ter se razšla. Da je zvezdniku, ki smo ga 12 let gledali v vlogi prikupnega fizika Leonarda Hofstadterja, ob tedaj še neznanem dekletu srce začelo hitreje biti, se je namreč prvič začelo govoriti avgusta 2018, ko so ga s temnolasko opazili na romantičnih Bahamih. Mesec pozneje sta z Alaino ljubezen javno potrdila s skupno fotografijo na družabnih omrežjih, novembra istega leta, po približno treh skupnih mesecih, pa že pokazala, da je to ljubezen na dolgi rok.S tedaj 22-letno lepotico se je namreč sprehodil po rdeči preprogi, kar je v svetu slavnih najbolj jasen znak, da je razmerje resno. Tako resno, da so že kmalu vzniknile govorice o zaroki. A čeprav iz te moke ni bilo kruha, sta maja lani od sreče skočila do stropa. Njuna ljubezen je namreč obrodila sad! »Preč sva od sreče, saj bova v ta nori in čudoviti svet že kmalu pozdravila svojega malčka ali malčico,« Galecki ni mogel skriti navdušenja, da bo pri 44 letih naposled očka. Čeprav si verjetno ni predstavljal, da bo pri sinkovem komaj enem letu že postal samohranilec.