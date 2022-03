Velika napaka: filmarja zamenjali za roparja in vklenili

Že pred devetimi leti se je znašel na laskavem seznamu trideseterice pod 30 leti, ki s svojim doprinosom spreminjajo svet. Sicer pa je Ryan Coogler v filmskih vodah najbolj znan kot soscenarist uspešnice Creed, sedmega nadaljevanja iz franšize o Rockyju Balboi, ter kot pisec in režiser stripovskega hita Črni panter.

Prav snemanje nadaljevanja Črnega panterja ga je na začetku leta popeljalo v Atlanto, kjer je hollywoodski filmar okusil ameriški rasizem v vsem svojem blišču. Ko je v eni tamkajšnjih bank želel diskretno dvigniti dobrih deset tisočakov, ga je uslužbenka, ki ji je dal listek z napisano želeno vsoto, zamenjala za bančnega roparja, in tako so režiserja v lisicah odpeljali na policijsko postajo.

Največjo slavo je požel s hitom Črni panter, prvim stripovskim filmom, ki se je prebil v oskarjevsko dirko.

»Videla je le temnopoltega moškega, ki ji je dal listek, in se ustrašila. To se nikoli ne bi smelo zgoditi,« pravi temnopolti filmar.

Tri aretirali

Ko je januarja vstopil v banko, ni hotel na veliki zvon obešati, koliko denarja namerava dvigniti. To je poskušal storiti čim bolj neopazno. Zato je stopil k bančnemu okencu in uslužbenki predal listek, na katerega je zapisal, da bi s svojega računa dvignil 12.000 ameriških dolarjev. Pripisal je še, da želi, da bi bila transakcija čim bolj diskretna, in: »Prosil bi vas, ali lahko zato denar preštejete kje drugje.«

A čeprav je ob tem pokazal svoje identifikacijske dokumente, bančno kartico in pravilno odtipkal PIN-kodo, sta njegova težnja po skrivnostnosti ter precej zajeten znesek v zaposleni predramila vse alarme, da se je zbala za lastno varnost in hitro (in diskretno) o po njeni presoji bančnem ropu obvestila nadrejene in policijo. Cooglerju ni ravno pomagalo niti dejstvo, da je bila januarja pandemija še v polnem razmahu in je zato moral nositi zaščitno masko, kot je vajen zaradi skrivanja pred paparaci, pa si je na glavo poveznil klobuk in na nos posadil sončna očala.

Bančno uslužbenko, ki je režiserja zamenjala za roparja, je policija identificirala kot temnopolto nosečnico.

Na klic o morebitnem ropu so se odzvali štirje policisti, ki so sprva aretirali dva zvezdnikova kolega, ki sta nanj čakala pred banko, režiserja pa so iz banke odpeljali v lisicah. K sreči so zmoto hitro prepoznali, in ko je Coogler dokazal svojo istovetnost, so režiserja in njegove kolege izpustili. »Banka je sodelovala z mano,« je dejal zvezdnik, četudi zgrožen, da se je kaj takšnega sploh primerilo.

»Globoko obžalujemo, da se je ta incident zgodil. Nikoli se ne bi smel zgoditi. Gospodu Cooglerju smo se opravičili,« je bila uradna izjava predstavnika banke.