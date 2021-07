Velika čast za princeso

Čeprav Delphinina mama in belgijski kralj nista bila poročena, je sodišče odločilo, da ima Boelova enake pravice kot drugi njegovi otroci.

Parade se je udeležila z možem Jamesom O'Harejem. FOTOGRAFIJI: Yves Herman/Reuters

Ko je lani test DNK pokazal, da je nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja, jepostala princesa, zdaj jo je doletela velika čast, saj se je prvič kot članica kraljeve družine udeležila uradnega dogodka. Na proslavi ob belgijskem dnevu državnosti ji je njena nova družina namenila častno mesto na odru med visokimi gosti ter člani kraljeve družine, od koder so si ogledali vojaško parado.Delphine, ki šteje 53 let, se je dolgo borila, da bi jo Albert javno priznal za svojo, čeprav, kot je dejala, od njega ni želela ne plemiškega naziva ne družinskega bogastva, le to, da se je ne sramuje, in svetu pove, da je njegova hči. Želja se ji je uresničila lani, ko mu je oktobra prvič segla v roko, spoznala je tudi svojega polbrata, aktualnega belgijskega kralja. Delphine o očetu kljub dolgi sodni bitki nikoli ni izrekla žal besede, češ da je od zgodnjega otroštva skrbel zanjo, vsaj v materialnem smislu, ter se trudil, da bi bila preskrbljena in bi ji šlo dobro.Tudi ko je sodišče dokončno odločilo, da ima Delphine, kljub temu da ob njenem rojstvu kralj in njena mama nista bila poročena, povsem enake pravice kot njegovi drugi otroci, jo je kralj brez zadržkov osebno sprejel in v skupni izjavi s kraljico ​so dejali, da je po času »trpljenja in ran končno prišel čas odpuščanja in sprave« ter da se bodo na to novo življenjsko pot podali »skupaj in v miru«.Delphine, njena mama je baronica, se je rodila 12 let po Albertovi poroki s Paolo, ki je za moževe skoke čez plot menda vedela, a ni želela škandala, zato sta molčala.