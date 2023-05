Veličastni uradni portreti Karla III in Camille

V preteklem tednu, ko so svet pretresli nekateri neljubi dogodki, smo bili deležni tudi nekaterih pozitivnih vesti. Ena izmed njih je zagotovo kronanje Karla III., ki se je zgodilo v soboto v Westminstrski opatiji. Na instagram profilu kraljeve družine so sedaj objavili uradne portrete novega kralja Karla III. in kraljice Camille, ki jih je izdelal fotograf Hugo Burnand. Novi kralj se je ob tem na instagramu zahvalil vsem, ki so pomagali konec tedna.

Novi kralj in kraljica na uradnih portretih s svojima oblekama in kronama izgledata zares veličastno. Ogledate si ju lahko spodaj.

Dogajanje v zvezi s kronanjem je bilo pretekli konec tedna zelo pestro. Po kronanju se je pred dvorcem Windsor zgodil koncert, na katerem so nastopila nekatera velika imena iz sveta glasbe, med drugim Katy Perry in legendarna britanska skupina Take That. Britanci so imeli zaradi kronanja tudi prost dan v ponedeljek. Ni kaj, monarhija na otoku pomeni zares veliko.