Vedno je nasmejal ljudi in jih zabaval

Pogosto sva debatirala o glasbi, pred štirimi leti pa se mi je porodila ideja, da bi skupaj posnela pesem Yesterday.

Pred dvema letoma je po hudi bolezni za vedno utihnil žametni glas legendarnega hrvaškega pevca. Bil je eden najbolj priljubljenih in po številnih uspešnicah znanih pevcev doma na Hrvaškem in pri nas, cenili in poslušali pa so ga tudi drugod po svetu. Oliver je bil znan tudi kot morski volk. Poleti nikoli ni prirejal velikih koncertov, temveč se je umaknil na svojo barko v Veli Luki na Korčuli in tam lovil ribe ter užival. In razmišljal o novih pesmih. Teh je v svoji dolgoletni glasbeni karieri nanizal veliko, številne pa so se pri poslušalcih tako dobro zasidrale v ušesa, da so že skoraj postale nesmrtne. Njegove Cesarica, Vjeruj u ljubav, Moj galebe, Oprosti mi Pape, Skalinada, Moj lipi Anđele, Nadalina in mnoge druge so postale že skoraj zimzelene.Dragojević, ki je pri nas pogosto nastopal, je stal tudi na velikih koncertnih odrih drugod po svetu. Med temi so pariška Olympia, londonski Albert Hall, newyorški Carnegie Hall in celo sydneyjska opera. Nazadnje je na oder stopil oktobra 2017 v Splitu na koncertu, ki ga je organizirala tamkajšnja skupnost v boju proti raku. Zatem se je umaknil iz javnosti in zadnje mesece svojega življenja preživel na rodni Korčuli. Čeprav je brez zadržkov tudi sam javno povedal, da so mu na pljučih odkrili tumorsko tkivo, je bil odločen, da bo bolezen premagal. V nekem intervjuju je zatrdil, da bolezen ni povezana s kajenjem (bil je strasten kadilec), pač pa s starostjo. Dejal je: »Vražja bolezen je to, malce sem oslabel, ampak upam na pozitiven izid. Najpomembnejše je ostati močan v glavi in jaz se psihično počutim dobro.« In vendar je moral pred dvema letoma, natanko 29. julija, priznati njeno premoč. Da je umrl, so javnosti sporočili njegova ženain trije sinovi,inA človek, ki zapusti tako bogat glasbeni zaklad svojim zanamcem, nikoli zares ne umre. Živi naprej v svojih pesmih, ki jih ljudje radi prepevajo še danes. Tudi pri nas, kjer je Oliver pogosto nastopal in prirejal koncerte. Zanimivo je tudi, da je, čeprav je sam prepeval hrvaško pop glasbo, kadar je lahko, užival ob poslušanju ameriškega jazza, bluesa in soula. Zato ne čudi, da je še posebno vzljubil našega Raya Charlesa, kot se je prijel vzdevek Celjana, do katerega je imel Oliver veliko afiniteto. Pravzaprav ga je oboževal, zanj je bil Perić glasbeni genij. Spoznala sta se leta 2009 na televiziji POP TV, na snemanju oddaje As ti tud not padu?!, ki sta jo vodilainin v kateri si je Oliver kot gosta zaželel prav Perića.»Priznam, da sem bil izjemno počaščen,« se spominja Perić. Ko je legendarni dalmatinski glasbenik v oddaji začel igrati na klavir, se mu je Uroš, med prijatelji Perry, seveda takoj pridružil. A to, da so ju v oddajo povabili skupaj, ni bilo naključje, saj soustvarjalci natanko vedeli, da je tudi Dragojević našega Perića kot glasbenika spremljal in občudoval. Njuno prijateljstvo se je od takrat le še krepilo, sledilo je Oliverjevo povabilo Urošu, da se mu kot gost pridruži na koncertni turneji, prav tako je bil Oliver gost Uroševega koncerta ob njegovi 10-letnici glasbene kariere v ljubljanskih Križankah. »Pogosto sva debatirala o glasbi, pred štirimi leti se mi je porodila ideja, da bi skupaj posnela pesem Yesterdayin, ki je bila Oliverju posebno pri srcu. Ideja mu je bila takoj všeč in spomnim se, da je navsezgodaj zjutraj prišel v studio mojega glasbenega in osebnega prijatelja, kitarista, in sva jo posnela,« nam je zaupal Perić, ki mu je žal le, da jima z Oliverjem ni uspelo posneti tudi videospota, čeprav sta to načrtovala.Oliver je sicer pogosto nastopal v Sloveniji, prijateljeval je tudi z našim. Leta 2007 so na Dragojevićevem koncertu na Vrhniki na oder stopili tudi člani Ansambla Lojzeta Slaka ter Fantje s Praprotna in skupaj z njim zapeli Skalinado. »Oliver je vedno znal nasmejati ljudi in jih zabavati,« je pred dvema letoma, ob njegovi smrti, dejala pevka, ki ga je prav tako oboževala.