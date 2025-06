Večno vprašanje: sta seksala ali ne?

Legendarna ameriška igralka in pevka Barbra Streisand noče priznati, ali sta z dolgoletnim prijateljem, zdaj 88-letnim Warrenom Beattyjem, kdaj spala skupaj med njuno domnevno avanturo v 70. letih 20. stoletja. Triinosemdesetletnica, znana po filmu Zvezda je rojena, je o tej pikantni temi spregovorila v nedavnem intervjuju za The New Yorker, ko je komentirala podobno anekdoto iz svoje avtobiografije Ime mi je Barbra iz leta 2023.

»Vem, da sem spala v postelji z njim, ampak ne morem se spomniti, ali je dejansko prišlo do spolnega odnosa,« je izjavila. »Prisežem pri Bogu, ne morem se spomniti. Nekatere stvari preprosto izbrišem iz spomina.«

Annette Bening in Warren Beatty sta poročena že več kot 30 let. FOTO: Profimedia

Streisandova je hitro preusmerila pogovor, ko jo je novinar David Remnick še naprej spraševal, ali je kdaj spala z zvezdnikom filma Bugsy. »Vem pa, da sva še vedno prijatelja,« je rekla in zamenjala temo. »Vsako leto me pokliče za rojstni dan in se čudovito pogovarjava o življenju, otrocih in tako naprej. Spoznala sva se, ko sem bila stara petnajst let, on pa enaindvajset, mislim.«

Spomini

V knjigi Ime mi je Barbra se zvezdnica filma Smešno dekle spominja, kako je prvič srečala Beattyja v gledališču Clinton Playhouse v Connecticutu, ko je bila stara 16 let, on pa 21. Opisala ga je kot »visokega moškega z videzom filmske zvezde« in dodala, da so mu »ženske že tedaj padale pred noge«. Streisandova je prav tako pisala o intervjuju, ki ga je dala za Playboy leta 1977, v katerem jo je novinar vprašal, ali je bila kdaj romantično povezana z igralcem iz filma Bonnie in Clyde. »Brezbrižno sem odgovorila: 'Ena od mojih avantur,'« je zapisala v biografiji. »Nekaj sem pač izstrelila iz sebe, igrala sem vlogo izkušene svetovljanke.«

»Pred kratkim sva se po telefonu pogovarjala o politiki in kdo ve čem še, ko je rekel: 'Spomnim se, zakaj sva se razšla,'« je zapisala Streisandova. »Rekla sem mu: 'Kdaj pa sva bila skupaj?'« Po končanem telefonskem pogovoru se je vprašala, ali sta z Beattyjem kdaj spala skupaj, in si priznala, da verjetno sta: »Nekako se spomnim. Mislim, da sva. Verjetno enkrat.«

Ne glede na to, ali sta spala skupaj ali ne, sta Streisandova in Beatty ostala prijatelja za vse življenje od prvega srečanja v Connecticutu pred skoraj 70 leti. Oba sta na koncu našla ljubezen svojega življenja: Streisandova se je leta 1998 poročila z igralcem Jamesom Brolinom, ki jih zdaj šteje 84, Beatty pa je leta 1992 stopil v zakon z igralko Annette Bening, zdaj staro 67 let.

Brolin je nedavno spregovoril o skrivnosti svojega skoraj 30-letnega zakona s pevko, znano po pesmi The Way We Were. »Najboljša naložba, kar sva jih kdaj naredila, je najina vzmetnica,« je aprila povedal v televizijski oddaji Today. »In ne razumite me narobe,« je dodal Brolin. »Oba sva lena. Rada dolgo spiva. Veliko dela opraviva po telefonu, na papirju, bereva in leživa drug ob drugem.«